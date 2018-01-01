В Иванове стартовал муниципальный конкурс «Педагогический дебют»

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11 января на базе ивановского лицея № 33 состоялось открытие ежегодного муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют» среди молодых педагогов, чей стаж не превышает трех лет.

Впервые подобный конкурс состоялся в 2006 году. Его участниками стали тогда 20 молодых учителей. За 12 лет в конкурсе приняли участие более 300 учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования.

В 2018 году в конкурсе принимает участие 31 педагог из детских садов и школ города, а также учреждений дополнительного образования детей. В ходе основного испытания им предстоит дать открытый урок в незнакомом классе и провести его самоанализ.

Молодые педагоги уже представили жюри конкурса визитную карточку «Общественное признание дебюта». Сегодня конкурсные испытания продолжаются.







Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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