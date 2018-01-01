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Новости

сегодня, 12:57

В ивановских маршрутках орудует карманник

Полиция разыскивает вора

В Иванове сотрудники полиции ведут розыск подозреваемого, совершившего кражу сотового телефона у пассажирки общественного транспорта. 30-летняя женщина ехала в маршрутном микроавтобусе от остановки «Площадь Победы» до «улица Ташкентская», а в детском саду обнаружила пропажу мобильного телефона из сумки.

«В настоящее время по факту кражи проводится проверка. Решается вопрос о принятии процессуального решения», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: маршрутка кража полиция
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • сегодня, 13:21
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							Кстати о птичках - пару месяцев назад в 131-ой по лоховски ко мне в карман пыталась залезть гражданка, очень сильно похожая на героиню репортажа об отжатии квартиры у собственного сына. :) Была элементарно блокирована выставленным под рёбра локтем, обломалась и выскочила как ошпаренная у Серебра. :) Страховавший её на случай скандала припухший гражданин такого явно не ожидал и предпочёл тихо забиться в угол салона. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Карл_Брокманн								
							
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  • сегодня, 13:29
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							Понятно клонёнок. :) Наводящий вопрос - регулировка ремешка по обхвату головы там описана? :) Если описана, почитайте. :) Может, поймёте, а чего я над вами ухохатываюсь здесь. :) Вы эту каску не надевали никогда и видели разве что на картинке. :) Есть адын малэнький вещь, с которого начинается обучение всех салабонов работе с данными СИЗ. :) Самые азы, без которого дальнейшее обучение невозможно в принципе. :) Это регулировка ремешка по размеру, так, чтобы и голову не жало, и на глаза не съезжало. :) Вы убедительно продемонстрировали полное незнание этого момента. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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