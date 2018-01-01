В ивановских маршрутках орудует карманник

Полиция разыскивает вора

В Иванове сотрудники полиции ведут розыск подозреваемого, совершившего кражу сотового телефона у пассажирки общественного транспорта. 30-летняя женщина ехала в маршрутном микроавтобусе от остановки «Площадь Победы» до «улица Ташкентская», а в детском саду обнаружила пропажу мобильного телефона из сумки.

«В настоящее время по факту кражи проводится проверка. Решается вопрос о принятии процессуального решения», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

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