В Иванове лже-главврач обманом выманил у пенсионерки 200 тысяч рублей

Якобы на лекарства, которые помогут избежать операции

В полицию с заявлением обратилась 70-летняя жительница областного центра. Пенсионерка сообщила, что стала жертвой мошенника. По словам потерпевшей, накануне ей на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился главным врачом местной больницы. Мужчина сообщил пенсионерке, что у нее выявили тяжелое заболевание, и для того, чтобы избежать операции, женщине необходимо приобрести лекарственные препараты. Старушка испугалась за свое здоровье и через ближайший банкомат перечислила 200 тысяч рублей на указанный расчетный счет.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полиция разыскивает мошенника, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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