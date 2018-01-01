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сегодня, 12:40
В Иванове лже-главврач обманом выманил у пенсионерки 200 тысяч рублей
Якобы на лекарства, которые помогут избежать операции
В полицию с заявлением обратилась 70-летняя жительница областного центра. Пенсионерка сообщила, что стала жертвой мошенника. По словам потерпевшей, накануне ей на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился главным врачом местной больницы. Мужчина сообщил пенсионерке, что у нее выявили тяжелое заболевание, и для того, чтобы избежать операции, женщине необходимо приобрести лекарственные препараты. Старушка испугалась за свое здоровье и через ближайший банкомат перечислила 200 тысяч рублей на указанный расчетный счет.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полиция разыскивает мошенника, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: мошенничество
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