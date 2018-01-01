Ивановская область вошла в состав участников Центра НТИ по передовым производственным технологиям

Завершился конкурс, проводимый Минобрнауки России на предоставление из федерального бюджета грантов центрам Национальной технологической инициативы (НТИ), созданным на базе вузов, научных организаций и высокотехнологичных компаний.

Один из центров будет организован на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого по направлению «Передовые производственные технологии для различных отраслей». Ивановский политехнический университет станет участником консорциума данного проекта, отвечающим за индустрию моды. Также к реализации проекта от Ивановской области привлечено малое инновационное предприятие в сфере разработки программного обеспечения для швейных предприятий ИИТ «Консалтинг». В качестве индустриального партнера выступит компания «Фаберлик».

Центры НТИ – это инженерно-образовательные консорциумы. Их деятельность направлена на преодоление технологических разрывов для формирования новых рынков и выведение на них высокотехнологичной продукции.

Предполагается, что каждый центр будет специализироваться на определенной «сквозной» технологии НТИ. Это 10 технологий, среди которых: искусственный интеллект, беспроводная связь, большие данные, системы распределенного реестра и т.д.

По итогам конкурса было отобрано 6 центров компетенций, на их поддержку в 2017-2020 годах государство выделит 7,8 миллиарда рублей. Распределять гранты, в соответствии с постановлением Правительства, будет проектный офис НТИ.

«В наступающей экономической реальности становится очевидной необходимость перехода на новые производственные технологии, в основе которых создание цифровых двойников изделий и процессов, разработка новых материалов. Ивановская область имеет необходимые компетенции и запрос на изменения в текстильной и лёгкой промышленности, развитие высокотехнологичного малого бизнеса в данных отраслях. В этой связи мы принимаем активное участие в формировании одного из рынков НТИ - рынка Индустрии моды FashionNet, вовлекая в этот процесс различных участников по созданию технологий будущего на стыке науки, исследований и производства», – прокомментировал директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин.

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Источник: Инвестиционный портал Ивановской области