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сегодня, 11:57

Ивановская область впервые вошла в Дельфийский рейтинг

Ивановская область по итогам 2017 года заняла 15 место в ежегодном Дельфийском рейтинге субъектов Российской Федерации. Отметим, что Ивановская область впервые включена в рейтинг лучших регионов страны по поддержке и поиску молодых талантов в сфере культуры.

Дельфийский рейтинг субъектов РФ составляется ежегодно с 2011 года на основе значимых показателей, отражающих роль и вес регионов в системе Дельфийских игр, их внимание к поддержке молодых талантов в области искусства и социально-экономическому развитию территории. При составлении рейтинга учитывались результаты официального командного первенства 16-х молодежных Дельфийских игр России 2017 года и 12-х молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ, участие представителей регионов в международных Дельфийских соревнованиях, достижения лауреатов игр разных лет.

Представители Ивановской области ежегодно успешно участвуют в Дельфийских играх России. Так, по итогам 16-х молодежных Дельфийских играх России ивановец Гиорги Джишкариани занял первое место в номинации «Саксофон», а студия современной хореографии «Возрождение» удостоена специального диплома игр «За творческую смелость».

Дельфийские игры в их современном формате являются российской инициативой и проводятся с 1999 года. Игры поддержаны рядом глав государств и регионов, руководителей международных организаций. В 2017 году на подготовку и проведение 17-х молодежных Дельфийских игр России, которые состоятся с 20 по 25 апреля 2018 года в Приморском крае, направлен Президентский грант.



ключевые слова: Дельфийские игры рейтинг культура
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