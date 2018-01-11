В Иванове объявлен отбор общественных территорий для участия в проекте «Городская среда»

Перечень нуждающихся в благоустройстве скверов, площадей, бульваров, аллей, мемориалов, набережных

Администрация областного центра объявляет об отборе общественных территорий из адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству.

Заявки с прилагаемыми к ней документами принимаются и подаются в течение 30 дней в период с 11.01.2018 по 09.02.2018 в адрес городского управления благоустройства по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6, кабинет №1203.

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