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Новости

сегодня, 11:50

В Иванове объявлен отбор общественных территорий для участия в проекте «Городская среда»

Перечень нуждающихся в благоустройстве скверов, площадей, бульваров, аллей, мемориалов, набережных

Администрация областного центра объявляет об отборе общественных территорий из адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству.

Заявки с прилагаемыми к ней документами принимаются и подаются в течение 30 дней в период с 11.01.2018 по 09.02.2018 в адрес городского управления благоустройства по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6, кабинет №1203.



ключевые слова: проект городская среда
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Добрый								
							
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  • сегодня, 12:40
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    • 
										+1
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							Господи!!!!да благоустройте сначала центральные улицы!снег залежавший уберите, тротуары очистите...дворникам зарплаты проиндексируйте. Самый красивый благоустроенный город - это чистый город.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									viagra								
							
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  • сегодня, 12:56
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										+1
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							во! может мой сквер благоустроят, надо сделать заявку								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									alla								
							
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  • сегодня, 12:57
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							просто, нам надо побольше активности проявить, глядишь преобразятся скверчики								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									o_la_la								
							
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  • сегодня, 14:09
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										0
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							Оставьте в покое скверы, после вашего благоустройства исчезают деревья, территория превращается в один большой газон, за которым еще нужно научиться ухаживать. Сквер-это не просто благоустроенная, но еще и озелененная территория.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • сегодня, 14:49
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										+1
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							Администрации областного центра должно быть стыдно за такое. Весь город 10км. За пару часов пешком можно пройти. А скверам, бульварам, аллеям у нас счёт на единицы. Какие заявки?  Рабочий день руководства управления благоустройства должен начинаться с поездки по городу - проверить текущие работы, посмотреть где чего надо сделать. И, конечно, благоустройство - это не спилить деревья и плитку положить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									shaitan								
							
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  • сегодня, 15:59
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										0
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							оу, хорошо, надеюсь у на сквер обусторят)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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