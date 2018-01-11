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сегодня, 11:50
В Иванове объявлен отбор общественных территорий для участия в проекте «Городская среда»
Перечень нуждающихся в благоустройстве скверов, площадей, бульваров, аллей, мемориалов, набережных
Администрация областного центра объявляет об отборе общественных территорий из адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству.
Заявки с прилагаемыми к ней документами принимаются и подаются в течение 30 дней в период с 11.01.2018 по 09.02.2018 в адрес городского управления благоустройства по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6, кабинет №1203.
ключевые слова: проект городская среда
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Комментарии (6)
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- Добрыйсегодня, 12:40Господи!!!!да благоустройте сначала центральные улицы!снег залежавший уберите, тротуары очистите...дворникам зарплаты проиндексируйте. Самый красивый благоустроенный город - это чистый город.
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- viagraсегодня, 12:56во! может мой сквер благоустроят, надо сделать заявку
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- allaсегодня, 12:57просто, нам надо побольше активности проявить, глядишь преобразятся скверчики
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- o_la_laсегодня, 14:09Оставьте в покое скверы, после вашего благоустройства исчезают деревья, территория превращается в один большой газон, за которым еще нужно научиться ухаживать. Сквер-это не просто благоустроенная, но еще и озелененная территория.
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- Софоклсегодня, 14:49Администрации областного центра должно быть стыдно за такое. Весь город 10км. За пару часов пешком можно пройти. А скверам, бульварам, аллеям у нас счёт на единицы. Какие заявки? Рабочий день руководства управления благоустройства должен начинаться с поездки по городу - проверить текущие работы, посмотреть где чего надо сделать. И, конечно, благоустройство - это не спилить деревья и плитку положить.
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- shaitanсегодня, 15:59оу, хорошо, надеюсь у на сквер обусторят)
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