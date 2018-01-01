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сегодня, 11:41

В Ивановском музыкальном театре устроят новогодний переполох

Программа

13 января в 17.00 в Ивановском музыкальном театре пройдёт концертная программа «Новогодний переполох».

Перед началом концерта в фойе зрителей встретит оркестр театра под управлением заслуженного артиста России Аркадия Ладыженского, а также артисты балета, которые пригласят всех желающих на новогоднюю дискотеку.

В программе концерта выступление актёров театра, исполнение песенных хитов, арий из полюбившихся мюзиклов - «Короли ночной Вероны», «Besame mucho», «Звенит январская вьюга», «Снегом белым», «5 минут», «Где-то на белом свете», «Потолок ледяной», «Хорошие девчата», «Вдруг как в сказке скрипнула дверь» и балетные номера.

ключевые слова: музтеатр концерт Старый Новый год
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