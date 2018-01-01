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сегодня, 11:08
В кинешемском СИЗО сыграли свадьбы
Подозреваемые сочетались браком с соблюдением всех традиций
В кинешемском следственном изоляторе №2 состоялась регистрация двух браков подозреваемых, находящихся в учреждении.
Несмотря на то, что процедура регистрации брака проходила в стенах СИЗО, все традиции были соблюдены. Невесты надели праздничные платья, позаботились о кольцах на время церемонии.
С поздравительной речью к молодоженам обратился заместитель начальника Сергей Панов, который пожелал скорейшего освобождения и создания полноценной семьи на свободе.
«Администрация следственного изолятора поддерживает желание граждан вступить в законный брак, так как семейные связи являются важной составляющей процесса ресоциализации», - отметил замначальника СИЗО.
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Комментарии (3)
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- макссссегодня, 11:18Хахахахах
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- Bахтанг_Камикадзeсегодня, 11:21Эта страна непобедима. :)
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- Petrovсегодня, 17:47Ну и где же и как же все традиции соблюдены? А первая брачная ночь? Медовый месяц? А вообще неплохо бы туда перевести туда Дворец бракосочетаний и регистрировать в том числе однополые браки.
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