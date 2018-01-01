В кинешемском СИЗО сыграли свадьбы

Подозреваемые сочетались браком с соблюдением всех традиций

В кинешемском следственном изоляторе №2 состоялась регистрация двух браков подозреваемых, находящихся в учреждении.

Несмотря на то, что процедура регистрации брака проходила в стенах СИЗО, все традиции были соблюдены. Невесты надели праздничные платья, позаботились о кольцах на время церемонии.

С поздравительной речью к молодоженам обратился заместитель начальника Сергей Панов, который пожелал скорейшего освобождения и создания полноценной семьи на свободе.

«Администрация следственного изолятора поддерживает желание граждан вступить в законный брак, так как семейные связи являются важной составляющей процесса ресоциализации», - отметил замначальника СИЗО.

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