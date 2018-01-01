В Иванове мужчина сильно пожалел, что пригласил двух девушек в гостиницу

И снял брюки

В областном центре мужчина познакомился с двумя девушками и поехал с ними в гостиницу. Пока он развлекался с одной новой знакомой, вторая похитила из кармана его брюк 10 тысяч рублей. Когда гостьи ушли, потерпевший заметил пропажу наличных и обратился с заявлением в полицию.

Оперативники задержали 22-летнюю подозреваемую. В содеянном девушка призналась и написала явку с повинной. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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