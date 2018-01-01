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сегодня, 10:58
В Иванове мужчина сильно пожалел, что пригласил двух девушек в гостиницу
И снял брюки
В областном центре мужчина познакомился с двумя девушками и поехал с ними в гостиницу. Пока он развлекался с одной новой знакомой, вторая похитила из кармана его брюк 10 тысяч рублей. Когда гостьи ушли, потерпевший заметил пропажу наличных и обратился с заявлением в полицию.
Оперативники задержали 22-летнюю подозреваемую. В содеянном девушка призналась и написала явку с повинной. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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Комментарии (9)
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- Bахтанг_Камикадзeсегодня, 11:11Молодец мужик, за раз двух оприходовал. :) А деньги под матрас прятать надо. :)
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- хорексегодня, 11:12Ну и? Правильно сделала. Они бы встречное заявление написали об изнасиловании.
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- Bахтанг_Камикадзeсегодня, 11:19Какое изнасилование, хорёк? :) Сами к нему пришли вдвоём, а он один. :)
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- РЕМАРКасегодня, 12:12они может чаю пришли попить,а он воспользовался их наивностью и невинностью,склонил/совратил так сказать
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- Добрыйсегодня, 12:42вот вот...он то один...хрен бы отмазался от статьи за изнасилование
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- макссссегодня, 11:19Ловелас
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- hsifсегодня, 11:55ловелох
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- РЕМАРКасегодня, 12:11ЗА УДОВОЛЬСТВИЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ! с одной он всё ж таки поразвлекался.если верить Барсу.
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- Карл_Брокманнсегодня, 13:44Он чай эти 10 тыр и хотел им заплатить, а вторая дура дыру пожалела и стибрила. :)
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