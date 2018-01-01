Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 10:58

В Иванове мужчина сильно пожалел, что пригласил двух девушек в гостиницу

И снял брюки

В областном центре мужчина познакомился с двумя девушками и поехал с ними в гостиницу. Пока он развлекался с одной новой знакомой, вторая похитила из кармана его брюк 10 тысяч рублей. Когда гостьи ушли, потерпевший заметил пропажу наличных и обратился с заявлением в полицию.

Оперативники задержали 22-летнюю подозреваемую. В содеянном девушка призналась и написала явку с повинной. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: кража полиция
  • оцените новость:
  • (3)
  • 5773
  • 9







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (9)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Bахтанг_Камикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Молодец мужик, за раз двух оприходовал. :) А деньги под матрас прятать надо. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									хорек								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну и? Правильно сделала. Они бы встречное заявление написали об изнасиловании.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Bахтанг_Камикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какое изнасилование, хорёк? :) Сами к нему пришли вдвоём, а он один. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							они может чаю пришли попить,а он воспользовался их наивностью и невинностью,склонил/совратил так сказать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Добрый								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							вот вот...он то один...хрен бы отмазался от статьи за изнасилование								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ловелас								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									hsif								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ловелох								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ЗА УДОВОЛЬСТВИЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ! с одной он всё ж таки поразвлекался.если верить Барсу.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Карл_Брокманн								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Он чай эти 10 тыр и хотел им заплатить, а вторая дура дыру пожалела и стибрила. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня