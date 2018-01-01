Ивановец порезал гостю горло осколком унитаза

Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта

В полицию поступило сообщение от 46-летнего ивановца. Мужчина сообщил, что в квартире дома на улице Пролетарской во время совместного распития спиртных напитков между ним и хозяином квартиры произошёл конфликт. Во время ссоры 36-летний мужчина толкнул собутыльника, и тот, потеряв равновесие, упал и разбил унитаз. Дебошир схватил осколок от разбитого унитаза и порезал гостю шею. Потерпевший обратился за помощью в медицинское учреждение.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о принятии процессуального решения», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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