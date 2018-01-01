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Новости

сегодня, 10:42

Ивановец порезал гостю горло осколком унитаза

Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта

В полицию поступило сообщение от 46-летнего ивановца. Мужчина сообщил, что в квартире дома на улице Пролетарской во время совместного распития спиртных напитков между ним и хозяином квартиры произошёл конфликт. Во время ссоры 36-летний мужчина толкнул собутыльника, и тот, потеряв равновесие, упал и разбил унитаз. Дебошир схватил осколок от разбитого унитаза и порезал гостю шею. Потерпевший обратился за помощью в медицинское учреждение.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о принятии процессуального решения», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: конфликт унитаз рана полиция
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									Bахтанг_Камикадзe								
							
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  • сегодня, 10:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Два терминатора? :) Давайте их к нам. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Муся								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Вахтанг, зачем они вам, она же там все унитазы перебьют.?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bахтанг_Камикадзe								
							
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  • сегодня, 11:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Чем чаще бить будут, тем чаще менять станут. :) Читай ниже. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Serh								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							На твой дом 4 ляма выделили, все унитазы поменяют))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bахтанг_Камикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Дело нужное. :) Я бы сказал государственной важности. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Petrov								
							
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  • сегодня, 11:10
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    • 
										+1
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							Как же ему его удалось разбить то.Он чи шо памятник? Мужичок то видимо из бетона.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bахтанг_Камикадзe								
							
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  • сегодня, 11:17
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										+1
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							Ну так один с 9 этажа прыгает, другой унитаз телом разбивает, а может и головой. :) Предлагаю присвоить Иванову звание города-супергероев и пригласить студию Марвел, чтоб они тут снимали без спецэффектов, а на сэкономленные денежки поменяли унитазы всем жителям. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 11:17
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    • 
										-1
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							Лучше бы поубивались наглухо, два быдла								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									РЕМАРКа								
							
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  • сегодня, 12:16
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										+1
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							макссс,а почему у вас что не коммент,то обязательно быдло?вы сами-то кто? профессура?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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