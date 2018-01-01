Новости
сегодня, 10:42
Ивановец порезал гостю горло осколком унитаза
Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта
В полицию поступило сообщение от 46-летнего ивановца. Мужчина сообщил, что в квартире дома на улице Пролетарской во время совместного распития спиртных напитков между ним и хозяином квартиры произошёл конфликт. Во время ссоры 36-летний мужчина толкнул собутыльника, и тот, потеряв равновесие, упал и разбил унитаз. Дебошир схватил осколок от разбитого унитаза и порезал гостю шею. Потерпевший обратился за помощью в медицинское учреждение.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о принятии процессуального решения», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(3)
- 1883
- 9
Комментарии (9)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Bахтанг_Камикадзeсегодня, 10:45Два терминатора? :) Давайте их к нам. :)
-
- Мусясегодня, 10:59Вахтанг, зачем они вам, она же там все унитазы перебьют.?
-
- Bахтанг_Камикадзeсегодня, 11:13Чем чаще бить будут, тем чаще менять станут. :) Читай ниже. :)
-
- Serhсегодня, 10:47На твой дом 4 ляма выделили, все унитазы поменяют))
-
- Bахтанг_Камикадзeсегодня, 10:50Дело нужное. :) Я бы сказал государственной важности. :)
-
- Petrovсегодня, 11:10Как же ему его удалось разбить то.Он чи шо памятник? Мужичок то видимо из бетона.
-
- Bахтанг_Камикадзeсегодня, 11:17Ну так один с 9 этажа прыгает, другой унитаз телом разбивает, а может и головой. :) Предлагаю присвоить Иванову звание города-супергероев и пригласить студию Марвел, чтоб они тут снимали без спецэффектов, а на сэкономленные денежки поменяли унитазы всем жителям. :)
-
- макссссегодня, 11:17Лучше бы поубивались наглухо, два быдла
-
- РЕМАРКасегодня, 12:16макссс,а почему у вас что не коммент,то обязательно быдло?вы сами-то кто? профессура?
Новость дня
сегодня, 15:45В Ивановской области проститутка стала жертвой вымогателя
Преступление было совершено во время "рабочего дня" женщины
-
(3)
- 2428
сегодня, 11:57Ивановская область впервые вошла в Дельфийский рейтинг
-
(3)
- 1300
сегодня, 10:58В Иванове мужчина сильно пожалел, что пригласил двух девушек в гостиницу
И снял брюки
-
(3)
- 5781
сегодня, 10:28Ивановский психоневрологический интернат отремонтируют на средства резервного фонда Президента РФ
На капремонт выделено более 4,5 млн рублей
-
(1)
- 891