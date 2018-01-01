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сегодня, 10:35
В Иванове пройдет массовая проверка водителей автобусов
Профилактический рейд запланирован на ближайшее воскресенье, 14 января. Сотрудники ГИБДД будут проверять в областном центре водителей автобусов на предмет соблюдения ими Правил дорожного движения. Массовые проверки пройдут по всему городу.
ключевые слова: автобусы водители массовая проверка
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