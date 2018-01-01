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Ивановский психоневрологический интернат отремонтируют на средства резервного фонда Президента РФ
На капремонт выделено более 4,5 млн рублей
Более 4,5 млн рублей из резервного фонда Президента РФ выделены на проведение капитального ремонта помещений жилого корпуса Ивановского психоневрологического интерната. Соответствующее распоряжение подписано 28 декабря 2017 года Владимиром Путиным.
Как сообщает пресс-служба правительства Ивановской области, выделенные средства позволят выполнить работы по обновлению инженерных сетей, замене санитарно-технического оборудования, а также по косметическому ремонту жилых комнат одного из корпусов интерната, в котором функционирует отделение реабилитации инвалидов молодого возраста на 100 мест.
Для справки:
Ежегодно социальные услуги в учреждении получают более 600 граждан с ограниченными возможностями здоровья. Интернат является современной организацией социального обслуживания. В учреждении созданы условия для осуществления комплексной реабилитации инвалидов, работают центры активности «Хозяюшка», «Рукодельница», «Цветоводство», «Гостиная», пункт доступа к интернету, тренажерный зал и др. Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья активно участвуют в культурно-массовых мероприятиях: спектаклях, КВН, музыкально-театрализованных программах, выставках, экскурсиях, спортивных соревнованиях, походах.
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Комментарии (5)
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- Bахтанг_Камикадзeсегодня, 10:47А вы не верите, что богородское за Путина. :) Что у нас, что интернат этот. :) Вот и благодарность от царя, своих поддерживает. :)
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- Альфред Виаторинсегодня, 11:23Так для тебя ж старается, князь Мышкин.
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- Bахтанг_Камикадзeсегодня, 11:36А мы стараемся для него. :) "Наш дурдом голосусет за Путина, Путин конечно наш кандидат" (С) из песни. :)
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- Minchertcсегодня, 11:29Ивановский психоневрологический интернат - это не Богородское. Это - на Благова, 38
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- Bахтанг_Камикадзeсегодня, 11:33А то я не знаю. :) Ты зенки разуй и читай внимательней, хоть и пятница, а утро еще. :)
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