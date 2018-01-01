Начинаются отборочные туры на конкурсы Мистер и Миссис Иваново – 2018

График кастингов

21 января в ивановском Центре культуры и отдыха пройдут отборочные туры традиционных ежегодных конкурсов «Джентльмен-шоу 2018», «Мистер Иваново 2018» и «Миссис Иваново 2018».

Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет могут испытать себя в состязаниях на звание «Мистер Иваново 2018». Мальчики, учащиеся младших классов, приглашаются на конкурс «Джентльмен-шоу 2018». К участию в конкурсе «Миссис Иваново 2018» приглашаются замужние женщины с детьми, возраст значения не имеет.

Для участия в отборочном туре конкурсантам необходимо подготовить «Визитную карточку» - рассказ о себе, своей семье и увлечениях в любой форме на 1,5 минуты.

Заявки для участия в конкурсах принимаются до 18 января на электронную почту: ckio@bk.ru, с указанием темы письма – «Кастинг». Справочная информация по телефону: 8(4932)37-65-18.

График кастингов:

12.00 – «Джентльмен - шоу 2018»

13.30 – «Мистер Иваново 2018»

15.00 – «Миссис Иваново 2018»

Сбор участников - на вахте ЦКиО.

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