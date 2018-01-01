В Иванове женщина получила перелом плеча в салоне троллейбуса

Пострадавшую доставили в травмпункт

Инцидент произошел 11 января около 07.35 на улице Куконковых областного центра. Водитель троллейбуса резко притормозил, и одна из пассажирок – 57-летняя женщина – упала в салоне. В результате женщина получила перелом плеча, ее доставили в 1-й травмпункт. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель троллейбуса был трезв.

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