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сегодня, 09:54
В Иванове женщина получила перелом плеча в салоне троллейбуса
Пострадавшую доставили в травмпункт
Инцидент произошел 11 января около 07.35 на улице Куконковых областного центра. Водитель троллейбуса резко притормозил, и одна из пассажирок – 57-летняя женщина – упала в салоне. В результате женщина получила перелом плеча, ее доставили в 1-й травмпункт. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель троллейбуса был трезв.
ключевые слова: ДТП троллейбус пассажир
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