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Новости

сегодня, 19:31

Школьница из Ивановской области заставила Владимира Путина вспомнить марксизм-ленинизм

Девочка встретилась с президентом, пообщалась с ним и показала ему свой ролик

Еще 1 сентября глава государства, находясь в Ярославле, обратился к старшеклассникам с предложением написать сочинение на тему «Россия, устремленная в будущее». Напомним, тогда Владимир Путин провел Всероссийский открытый урок, где обсуждал со школьниками искусственный интеллект, развитие технологий, покорение космоса и другие темы, касающиеся будущего России.

На инициативу президента откликнулись 437 тысяч учеников 9-11 классов со всей страны. Но победителями президентского «домашнего задания» (конкурса сочинений) стали лишь 35 школьников. Среди них и Оксана из Ивановской области. Она написала сочинение о собственном будущем, о своей семье и о том, как им помогают жить высокие технологии.

Все лауреаты были награждены памятными подарками и получили путевки на образовательные смены в «Артеке», «Орленке» и «Океане».

Сегодня с авторами победных сочинений встретился и пообщался Владимир Путин. Мероприятие прошло в павильоне нового парка «Зарядье» в центре Москвы.

«Российская газета» передает «философский» диалог школьницы из Ивановской области Оксаны с главой государства. Вопрос девочки и созданные ей ролик заставил Владимира Путина вспомнить теорию марксизма-ленинизма:

«Как вы думаете, возможно ли построить семью если нет уверенности в своем будущем? - спросила она президента. "А как вы думаете сами?" - вернул вопрос Путин. "Я уверена в своем будущем и будущем России!" - отчеканила девушка. "Прекрасный ответ", - улыбнулся глава государства.

Уже серьезно отвечая на вопрос, он вспомнил теорию марксизма-ленинизма. "Институт семьи был объявлен пережитком прошлого, - напомнил Путин. - Он якобы исчезает и будущего не имеет". Считалось, что по мере развития общества родители перестанут участвовать в воспитании детей, добавил собеседник ребят. И общество само будет воспитывать новых свободных людей в коммунах.

"Но практика показала, что без близкого человека - мамы и папы - человек не сможет стать полноценным", - сделал вывод Путин. Так что идея красивая, но Маркс и Энгельс забыли про самое существенное, что лежит в воспитании полноценного человека - любовь, уверен он. "Когда ее нет, нельзя почувствовать уверенность в собственных силах", - закончил размышления на эту тему он».



ключевые слова: Владимир Путин школьники сочинение
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