В шуйском баре обворовали уснувшего клиента

Полиция задержала подозреваемого в краже

В полицию с заявлением о краже обратился 30-летний мужчина. Он сообщил, что вечером отдыхал в ночном баре на площади Революции в Шуе, а после обнаружил, что у него пропали наличные. Оперативники установили, что, употребив значительную дозу алкоголя, мужчина заснул прямо за столом. В этот момент к нему подошел неизвестный и похитил из кармана куртки кошелек с деньгами. Затем отправился в туалет, достал из кошелька 9 тысяч рублей и забрал наличные себе. Вернувшись к столу, воришка незаметно положил пустой кошелек спящему мужчине обратно в карман и скрылся.

Полиция установила личность подозреваемого и задержала его. В содеянном 41-летний местный житель признался и написал явку с повинной. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

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