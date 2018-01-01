Новости
В Иванове обсудили перспективы развития микрорайона ТЭЦ-3
В мэрии прошли публичные слушания
В ивановской мэрии на публичных слушаниях обсудили проект планировки еще одной городской территории. На этот раз речь шла о перспективах развития микрорайона ТЭЦ-3.
Проект планировки охватывает территорию площадью около 30 гектаров. В основном это многоэтажная жилая застройка. В районе есть школа, детский сад, храм. Еще - здание недействующего духовного училища.
«На территории застройки выявлен недостаток объектов обслуживания, и также выявлены свободные участки, которые не застроены. Проектом предлагается возможное развитие свободных участков», - сообщил представитель архитектурно-конструкторского бюро Антон Пахалуев.
Представленный проект - даже не намерения по будущей организации микрорайона, а предложения по его развитию. Проектировщики предусмотрели участки для дальнейшего многоэтажного жилого строительства, для размещения торговых объектов. В районе гаражных кооперативов предлагается обустроить многоуровневую парковку и производственные объекты. Но жителей микрорайона, которые присутствовали на слушаниях, в первую очередь волновало благоустройство зоны отдыха вблизи 9-го дома - как раз там, где проектом предполагается строительство магазина. Торговых точек, по их словам, в микрорайоне достаточно.
- оцените новость:
-
(0)
- 660
- 4
Комментарии (4)
-
- RyBak Rybak123сегодня, 19:30Ну зачем? Зачем и в так неспокойном районе плодить "многоэтажную жилую застройку" окончательно весь район вместе с соседним, который типа Кохма (название не помню) превращать в дичайшее гетто??? Причем там уже все предпосылки этого есть, а станет еще хуже. 15-20 лет и там на улице будет опасно показаться. Кто мешает расти городу в ширь, а не в высь??? В вымирающем регионе где много земли пытаться зажать каждый пяточек домами по 15 этажей...
-
- www5555сегодня, 19:53вблизи 9-го дома - как раз там, где проектом предполагается строительство магазина, размещаются замечательная клумба и лавочки, где жители микрорайона могут отдохнуть от трудовых будней и погулять с детьми. Лучше деревьев там еще высадить, а не магазин, так как торговых точек очень много
-
- ximik37 минут назадДля начала необходимо переименовать микрорайон ТЭЦ-3 в честь основателя, а затем развивать и развивать.
-
- Donald Tram Tararam23 минуты назадДорогу - то , дорогу туда видели ? Что со стороны Кохмы , что со стороны Иванова.? Это же убожество даже по нашим нищебродным городским меркам.Желательно этот микрорайон соединить с центром еще одной трассой .Или через Ясюниху или через Сухо- Дерябиху.
Новость дня
-
(2)
- 1400
-
(2)
- 2121
-
(0)
- 3574
-
(8)
- 16731