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Новости

сегодня, 18:45

В Иванове обсудили перспективы развития микрорайона ТЭЦ-3

В мэрии прошли публичные слушания

В ивановской мэрии на публичных слушаниях обсудили проект планировки еще одной городской территории. На этот раз речь шла о перспективах развития микрорайона ТЭЦ-3.

Проект планировки охватывает территорию площадью около 30 гектаров. В основном это многоэтажная жилая застройка. В районе есть школа, детский сад, храм. Еще - здание недействующего духовного училища.

«На территории застройки выявлен недостаток объектов обслуживания, и также выявлены свободные участки, которые не застроены. Проектом предлагается возможное развитие свободных участков», - сообщил представитель архитектурно-конструкторского бюро Антон Пахалуев.

Представленный проект - даже не намерения по будущей организации микрорайона, а предложения по его развитию. Проектировщики предусмотрели участки для дальнейшего многоэтажного жилого строительства, для размещения торговых объектов. В районе гаражных кооперативов предлагается обустроить многоуровневую парковку и производственные объекты. Но жителей микрорайона, которые присутствовали на слушаниях, в первую очередь волновало благоустройство зоны отдыха вблизи 9-го дома - как раз там, где проектом предполагается строительство магазина. Торговых точек, по их словам, в микрорайоне достаточно.



ключевые слова: микрорайон застройка общественные слушания
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									RyBak Rybak123								
							
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  • сегодня, 19:30
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										+1
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							Ну зачем? Зачем и в так неспокойном районе плодить "многоэтажную жилую застройку" окончательно весь район вместе с соседним, который типа Кохма (название не помню) превращать в дичайшее гетто??? Причем там уже все предпосылки этого есть, а станет еще хуже. 15-20 лет и там на улице будет опасно показаться. Кто мешает расти городу в ширь, а не в высь??? В вымирающем регионе где много земли пытаться зажать каждый пяточек домами по 15 этажей...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									www5555								
							
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  • сегодня, 19:53
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										+1
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							вблизи 9-го дома - как раз там, где проектом предполагается строительство магазина, размещаются замечательная клумба и лавочки, где жители микрорайона могут отдохнуть от трудовых будней и погулять с детьми. Лучше деревьев там еще высадить, а не магазин, так как торговых точек очень много								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ximik								
							
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  • 37 минут назад
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										0
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							Для начала необходимо переименовать микрорайон ТЭЦ-3 в честь  основателя, а затем развивать и развивать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Donald Tram Tararam								
							
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  • 23 минуты назад
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										0
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							Дорогу - то , дорогу туда видели ? Что со стороны Кохмы , что со стороны Иванова.? Это же убожество даже по нашим нищебродным городским  меркам.Желательно этот микрорайон соединить с центром еще одной трассой .Или через Ясюниху или через Сухо- Дерябиху.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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