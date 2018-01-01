В Иванове обсудили перспективы развития микрорайона ТЭЦ-3

В мэрии прошли публичные слушания

В ивановской мэрии на публичных слушаниях обсудили проект планировки еще одной городской территории. На этот раз речь шла о перспективах развития микрорайона ТЭЦ-3.

Проект планировки охватывает территорию площадью около 30 гектаров. В основном это многоэтажная жилая застройка. В районе есть школа, детский сад, храм. Еще - здание недействующего духовного училища.

«На территории застройки выявлен недостаток объектов обслуживания, и также выявлены свободные участки, которые не застроены. Проектом предлагается возможное развитие свободных участков», - сообщил представитель архитектурно-конструкторского бюро Антон Пахалуев.

Представленный проект - даже не намерения по будущей организации микрорайона, а предложения по его развитию. Проектировщики предусмотрели участки для дальнейшего многоэтажного жилого строительства, для размещения торговых объектов. В районе гаражных кооперативов предлагается обустроить многоуровневую парковку и производственные объекты. Но жителей микрорайона, которые присутствовали на слушаниях, в первую очередь волновало благоустройство зоны отдыха вблизи 9-го дома - как раз там, где проектом предполагается строительство магазина. Торговых точек, по их словам, в микрорайоне достаточно.

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