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сегодня, 18:09
В Иванове открылась запись на летнее трудоустройство подростков
Где, кому и как можно записаться на работу
В областном центре открыта запись на летнее трудоустройство подростков. Об этом сообщили сегодня в Ивановском Молодежном центре.
Устроиться на работу в период летних каникул могут ребята в возрасте от 14 до 17 лет.
Запись проводится в Молодежном центре по адресу: г. Иваново, ул. Энтузиастов, д.2. При себе подростку или его законному представителю необходимо иметь паспорт.
График работы Центра: понедельник - пятница с 8.00 до 16.30. Информацию можно уточнить по телефону: 8 (4932) 93-98-09.
ключевые слова: подростки трудоустройство
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