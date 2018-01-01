В Иванове открылась запись на летнее трудоустройство подростков

Где, кому и как можно записаться на работу



В областном центре открыта запись на летнее трудоустройство подростков. Об этом сообщили сегодня в Ивановском Молодежном центре.

Устроиться на работу в период летних каникул могут ребята в возрасте от 14 до 17 лет.

Запись проводится в Молодежном центре по адресу: г. Иваново, ул. Энтузиастов, д.2. При себе подростку или его законному представителю необходимо иметь паспорт.

График работы Центра: понедельник - пятница с 8.00 до 16.30. Информацию можно уточнить по телефону: 8 (4932) 93-98-09.

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