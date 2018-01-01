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Новости

сегодня, 17:53

Школьники из Ивановской области стали победителями Международного инженерного чемпионата

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Команда «Dream Team», представляющая школу №1 города Фурманов Ивановской области, победила в соревнованиях Школьной лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Десятиклассники Вячеслав Авдонин (капитан команды), Владимир Болотов, Вячеслав Киселев и Никита Ривис предложили лучшее видение стратегического развития топливно-энергетического комплекса России до 2035 года.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» – крупнейшее ежегодное практико-ориентированное соревнование в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов, эффективный инструмент передачи будущим специалистам – инженерам практических знаний, опыта и новых компетенций. С 2013 года Чемпионат проводится для студентов технических вузов. С 2017 года к Чемпионату присоединились школьники и молодые специалисты компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Школьная лига «CASE-IN» – соревнование школьников в решении кейсов, направленное на популяризацию знаний об энергетике

В соревнованиях Школьной лиги приняли участие более 200 учеников 9-11 классов из более 30 регионов России. Работы участников оценила экспертная комиссия в составе представителей АО «Системный оператор Единой энергетической системы» и преподавателей Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина и Тюменского индустриального университета.

В 2018 году Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» посвящен развитию Арктики, поэтому особое внимание школьники-участники Чемпионата должны были уделить роли Арктического региона России в топливно-энергетическом балансе страны.

«По нашему мнению, Арктика может сыграть роль «батарейки», способной питать часть нашей страны. В Арктическом регионе России скрыт огромный энергетический потенциал, и заключается он не только в больших запасах угля, нефти и газа, но и в возможности добывать энергию инновационными способами. В настоящее время потенциал Арктического региона России не раскрывается полностью из-за суровых климатических условий и недостаточного развития техники. Но мы надеемся, что в будущем всё это не будет проблемой, и Арктика станет одним из основных производителей энергии в России», − поделились победители. Они предложили развивать в Арктике солнечную энергетику с применением гибких панелей на органических полупроводниках, строить ветряные, геотермальные и плавучие атомные электростанции.

Команда «Dream Team» как чемпион Школьной лиги станет почетным гостем финала Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» в Москве в мае 2018 года, а также сможет принять участие в профильной «энергетической» смене во всероссийском детском центре «Орленок» летом 2018 года.

ключевые слова: инженерный чемпионат школьники
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