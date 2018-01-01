В Иванове на 21-летнего уклониста завели уголовное дело

В областном центре в отношении 21-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы. С февраля 2015-го по январь 2018 года парень всячески избегал призыва в армию. Игнорировал повестки, без уважительных причин не являлся в военкомат. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

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