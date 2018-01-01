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В Иванове на 21-летнего уклониста завели уголовное дело
В областном центре в отношении 21-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы. С февраля 2015-го по январь 2018 года парень всячески избегал призыва в армию. Игнорировал повестки, без уважительных причин не являлся в военкомат. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
ключевые слова: армия призыв уклонение уголовное дело
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Комментарии (5)
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- vofchikсегодня, 18:11Ссыт идти в армию. С там как в санатории на ЧК не надо, убиратьсы не надо, телефоны есть, бай бай днём в выходные. Растащили бойцов.
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- Васька Непутевыйсегодня, 20:08КТО СЛУЖИЛ В НАШЕЙ АРМИИ, ТОТ В ЦИРКЕ НЕ СМЕЕТСЯ!!!
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- Васька Непутевыйсегодня, 20:08КТО СЛУЖИЛ В НАШЕЙ АРМИИ, ТОТ В ЦИРКЕ НЕ СМЕЕТСЯ!!!
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- vofchikсегодня, 18:11Ссыт идти в армию. С там как в санатории на ЧК не надо, убиратьсы не надо, телефоны есть, бай бай днём в выходные. Растащили бойцов.
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- Иосиф Уткин58 минут назадНадо проводить работу с молодёжью, все должны служить! Я же служил. В Воркуте между прочим!
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