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Новости

сегодня, 17:40

В Иванове на 21-летнего уклониста завели уголовное дело

В областном центре в отношении 21-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы. С февраля 2015-го по январь 2018 года парень всячески избегал призыва в армию. Игнорировал повестки, без уважительных причин не являлся в военкомат. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.



ключевые слова: армия призыв уклонение уголовное дело
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • сегодня, 18:11
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							Ссыт идти в армию. С там как в санатории на ЧК не надо, убиратьсы не надо, телефоны есть, бай бай днём в выходные. Растащили бойцов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • сегодня, 20:08
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										0
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							КТО СЛУЖИЛ В НАШЕЙ АРМИИ, ТОТ В ЦИРКЕ НЕ СМЕЕТСЯ!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							КТО СЛУЖИЛ В НАШЕЙ АРМИИ, ТОТ В ЦИРКЕ НЕ СМЕЕТСЯ!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Ссыт идти в армию. С там как в санатории на ЧК не надо, убиратьсы не надо, телефоны есть, бай бай днём в выходные. Растащили бойцов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Иосиф Уткин								
							
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  • 58 минут назад
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										0
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							Надо проводить работу с молодёжью, все должны служить! Я же служил. В Воркуте между прочим!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		На трассе Иваново-Кинешма машина перевернулась из-за выскочившей собаки
				
сегодня, 09:58

				

				На трассе Иваново-Кинешма машина перевернулась из-за выскочившей собаки 
									
								

					
	 Водитель госпитализирован, животное погибло (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове парень прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки 
				
сегодня, 00:06

				

				В Иванове парень прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки  
								

					
	 При этом парашют не был сложен в ранце (видео)
				

				

	    			
    
	    				
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