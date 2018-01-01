В Ивановской области двое мужчин ворвались в дом к пенсионеру и ограбили его

Полиция задержала злоумышленников

Преступление было совершено в Лежневском районе. Двое мужчин ворвались в дом к пенсионеру. Пока один из злоумышленников удерживал лежавшего на диване старика, другой искал в его карманах наличные. Наживой для грабителей стали 9 тысяч рублей.

Полиция быстро установила личности подозреваемых и задержала их. Как сообщает пресс-служба УМВД по ивановской области, ими оказались ранее неоднократно судимые за имущественные преступления жители Лежневского района 34 и 45 лет. В содеянном фигуранты признались и написали явки с повинной. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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