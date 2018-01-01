Новости
сегодня, 17:34
В Ивановской области двое мужчин ворвались в дом к пенсионеру и ограбили его
Полиция задержала злоумышленников
Преступление было совершено в Лежневском районе. Двое мужчин ворвались в дом к пенсионеру. Пока один из злоумышленников удерживал лежавшего на диване старика, другой искал в его карманах наличные. Наживой для грабителей стали 9 тысяч рублей.
Полиция быстро установила личности подозреваемых и задержала их. Как сообщает пресс-служба УМВД по ивановской области, ими оказались ранее неоднократно судимые за имущественные преступления жители Лежневского района 34 и 45 лет. В содеянном фигуранты признались и написали явки с повинной. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
- оцените новость:
-
(0)
- 474
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 13:00Суд отменил отказ следователей в возбуждении дела по фальсификации подписей на выборах в облдуму
Следствие должно быть продолжено
-
(2)
- 1399
сегодня, 11:59Знаменитый кинешемский «Теремок» хотят передать РПЦ
Фото
-
(2)
- 2120
сегодня, 09:58На трассе Иваново-Кинешма машина перевернулась из-за выскочившей собаки
Водитель госпитализирован, животное погибло (фото)
-
(0)
- 3574
сегодня, 00:06В Иванове парень прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки
При этом парашют не был сложен в ранце (видео)
-
(8)
- 16729