Коммерсанты обманули сельхоздепартамент Ивановской области на 6 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

В Ивановской области возбуждено уголовное о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с июля 2015 года по апрель 2016 генеральный директор и главный бухгалтер одной из коммерческих организаций Ильинского района организовали хищение бюджетных денежных средств. Они оформили на работника организации фермерское хозяйство, заключили фиктивную сделку купли-продажи крупного рогатого скота между указанным КФХ и организацией, после чего вывели с расчетного счета КФХ более 6 млн рублей, полученные в качестве субсидии от Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области.

Преступная деятельность выявлена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

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