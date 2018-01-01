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Коммерсанты обманули сельхоздепартамент Ивановской области на 6 млн рублей
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере
В Ивановской области возбуждено уголовное о мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, в период с июля 2015 года по апрель 2016 генеральный директор и главный бухгалтер одной из коммерческих организаций Ильинского района организовали хищение бюджетных денежных средств. Они оформили на работника организации фермерское хозяйство, заключили фиктивную сделку купли-продажи крупного рогатого скота между указанным КФХ и организацией, после чего вывели с расчетного счета КФХ более 6 млн рублей, полученные в качестве субсидии от Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области.
Преступная деятельность выявлена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
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Комментарии (1)
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- Виктория Кимсегодня, 18:43Интересная контора этот департамент сельского хозяйства, а еще интереснее отдел сельского хозяйства в Ильинском районе - там-то уж наверняка знали: фермер или не фермер. И что, миллионы просто так дают, не проверяют: есть ли помещение для содержания скота, наличие кормов, какие-то лицензии должны быть от пожарных, санэпиднадзора и т.п. и т.д. Такое ощущение, что всем скопом уворовали эти шесть миллионов, включая чиновников райотдела с-х и департамента.
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