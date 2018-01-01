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Новости

сегодня, 17:17

Коммерсанты обманули сельхоздепартамент Ивановской области на 6 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

В Ивановской области возбуждено уголовное о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с июля 2015 года по апрель 2016 генеральный директор и главный бухгалтер одной из коммерческих организаций Ильинского района организовали хищение бюджетных денежных средств. Они оформили на работника организации фермерское хозяйство, заключили фиктивную сделку купли-продажи крупного рогатого скота между указанным КФХ и организацией, после чего вывели с расчетного счета КФХ более 6 млн рублей, полученные в качестве субсидии от Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области.

Преступная деятельность выявлена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.



ключевые слова: мошенничество уголовное дело
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Виктория Ким								
							
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  • сегодня, 18:43
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							Интересная контора этот департамент сельского хозяйства, а еще интереснее отдел сельского хозяйства в Ильинском районе - там-то уж наверняка знали: фермер или не фермер. И что, миллионы просто так дают, не проверяют: есть ли помещение для содержания скота, наличие кормов, какие-то лицензии должны быть от пожарных, санэпиднадзора и т.п. и т.д. Такое ощущение, что всем скопом уворовали эти шесть миллионов, включая чиновников райотдела с-х и департамента.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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