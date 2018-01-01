В 2017 году водолазы Ивановской области подняли на поверхность 29 утонувших

Итоги работы за год аварийно-спасательной службы региона

Аварийно-спасательная служба Ивановской области подвела итоги работы за 2017 год. Так, в течение минувшего года водолазами было найдено и поднято на поверхность 29 утонувших. За летне-осенний период спасатели вывели из леса 53 человека. Сотрудники АСС выезжали на ДТП 24 раза.

«Для аварийно-спасательной службы прошедший год был довольно удачным, - рассказывает начальник АСС Юрий Оленев. - На четверть сократилось количество ЧС, на ликвидацию последствий которых выезжали наши подразделения. На треть снизилось количество погибших. Нам помогло изменение климата в этом году. Все прекрасно понимают, что кардинально изменить ситуацию с количеством ЧС и гибелью на них людей мы не можем, какими бы большими профессионалами мы не были. Проблема негативных ситуаций – это проблема не только спасателей. Она лежит в плоскости общей социально-экономической ситуации страны, культуры безопасности населения. И в наступившем году личный состав аварийно-спасательной службы готов продемонстрировать свои профессиональные навыки, придя на помощь жителям области в ЧС любой сложности».

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Источник: spas37.ru