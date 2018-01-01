Итоги конкурса видеороликов «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ – 2017»

Тройка победителей и выбор редакции медиагруппы «Барс» (видео)

Подведены итоги нашего конкурса видеороликов «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ – 2017». И вот – тройка победителей, которых ждут подарки от медиагруппы «Барс»:

1. Видеозапись падения дерева на женщину с ребенком (324 голоса пользователей)

2. Ролик о том, как водитель фуры помог бабушке перейти дорогу (132 голоса)

3. Запись видеорегистратора, на которой лось выскочил перед машиной среди многоквартирных домов (130 голосов)

Впрочем, посовещавшись, мы решили вручить еще один «золотой» приз. Победителем в номинации «Выбор редакции» стал видеоролик о жертвенном барашке, сбежавшем в Иванове на праздник Курбан-байрам и носившемся по улицам города.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Мы просим откликнуться всех авторов победивших видеороликов и связаться с нашей редакцией по телефону 41-16-31 или по эл.почте: news@barstv.ru, или написать в нашу группу ВКонтакте.

Награждение победителей планируется завтра, 12 января.

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