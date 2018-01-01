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Рост тарифов на коммуналку, ивановские наркобароны и места для новых арт-объектов
Видеоанонс «Губернского наблюдателя»
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Недобрая ежегодная традиция – рост тарифов на коммуналку. Сколько теперь будем платить за электричество, воду, тепло и канализацию?
- Кому не дают покоя лавры мексиканских наркобаронов?
- Стеклянный сад и Волна. Где в Иванове появятся новые арт-объекты? И как преобразится площадь Ленина?
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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