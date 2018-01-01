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Определены места для Крещенского купания на территории Ивановской области
Региональное ГУ МЧС опубликовало список мест на территории Ивановской области, организованных для совершения обряда омовения в Крещение Господне:
Гаврилово-Посадский район:
- г. Гаврилов-Посад ул. Пионерская, р.Ирмес;
Тейковский район:
-Морозовское с/п, с. Елховка, у часовни, чан с водой, вода проточная из родника,
-Новолеушинское с/п с. Березовик, р. Вязьма,
-Большеклочковское с/п, д. Доронино, Преображенское подворье Свято-Введенского монастыря, р. Санеба;
Вичугский район:
-Сунженское сельское поселение д. Шалдово территория ДО «Семигорье», река Волга),
-Каменское городское поселение пос. Каменка, ул. 25 Октября (пер. Октябрьский), река Сунжа),
-Сошниковское сельское поселение д.Сорокино, река Сейма;
Лухский района:
-с.Худынское, Рябовское с/п, ул.Набережная, 21, берег р.Лух,
-Тимирязевское с/п, Свято-Николо-Тихонов мужской монастырь – Святой прудок (одна купель открытая и -одна купель закрытая в помещении часовенки),
-п.Лух, ул.Островского, р.Лух;
Городской округ Иваново:
-МБУК «Парк культуры и отдыха им.Революции 1905 года» р.Талка;
Городской округ Кинешма:
- 1 купель на р. Кинешемка, г. Кинешма ул. Набережная, у Кузнецкого моста;
Кинешемский район:
- Кинешемский район п. Станко ООО «Санаторий им. Станко», р. Юндокса;
Комсомольский район:
-с. Седельницы Писцовское с/п купель,
-д. Маршово Писцовское с/п р.Уводь,
-с. Октябрьский Октябрьское с/п пруд;
Лежневский район:
- Лежневский район, с. Новые Горки, оз. Селецкое;
Пестяковский район:
- Закрытая купель вблизи д. Луканино Пестяковское с/п,
- Закрытая купель с.Беклемищи Пестяковское с/п;
Приволжский район:
- г. Приволжск, река Таха. на ул. Куйбышева Оборудованные купальни Тихвинского источника,
- г. Приволжск р. Шача г. Приволжск, река Шача, в районе Рогачевской фабрики,
- г. Плес, пляж, река Волга. на ул. Ленина, у д.39;
Фурмановский район:
- г. Фурманов, городской пляж,
- Панинское сельское поселение, с. Михайловское,
- Панинское сельское поселение, с. Медведково;
Шуйский район:
- с.Введенье, Свято-Николо-Шартомский мужской монастырь, р. Молохта,
- с.Дунилово женский монастырь,
- Красноармейское Остаповского с/п;
Городской округ Шуя:
- г.о. Шуя Источник св. Николая Чудотворца при Преображенском храме ул. Мельничная, р. Молохта;
Южский район:
- г. Южа, озеро Вазаль, (ул. 2-я Набережная),
- Холуйское сельское поселение с. Холуй река Теза (ул. Кооперативная, около д. № 1а),
- Талицкое-Мугреевское сельское поселение с. Мугреево озеро Святое (ул. Набе-режная, около
д. №1 - район водной станции);
Юрьевецкий район
- с.Елнать, Елнатское с/п, берег р.Елнать;
Пучежский район
- р.Волга г.Пучеж, район городского пляжа,
- Илья-Выскоговское с/п, с. Илья Высково, р. Ячменка;
Заволжский район:
- Заволжское г.п Заволжск, ул. Тимирязева, ключ,
- Волжское с.п., д. Еремино, ключ,
- Междуреченское с.п., д. Мартыниха, ключ,
- Междуреченское с.п., д. Вершинино, ключ,
- Сосневское с.п , д.Долматово, ключ;
Родниковский район:
- г.Родники, ул.Советская, Летний сад, пруд,
- Филисовское с/п, с. Филисово, пруд;
Палехский район:
- г.Палех, р.Палешка, пляж;
Савинский район:
Воскресенское с/п, д.Покровское, озеро.
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Комментарии (3)
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- Николай Болдыревсегодня, 19:27А за чей счёт банкет, простите? Услуги МЧС, дежурящие бригады "Скорой" и т.д.? Попы рясами вряд ли потрясут.
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- Иосиф Уткинсегодня, 20:07Покайтесь и идите тоже окунаться в прорубь!
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- sasha z34 минуты назадКакая связь между покаянием и погружением в воду в проруби? А если человек понятия никакого не имеет о христианстве, в частности о православии, принесет ли пользу неподготовленному организму погружение в холодную воду?
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