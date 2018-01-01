Определены места для Крещенского купания на территории Ивановской области

Список иорданей



Региональное ГУ МЧС опубликовало список мест на территории Ивановской области, организованных для совершения обряда омовения в Крещение Господне:

Гаврилово-Посадский район:

- г. Гаврилов-Посад ул. Пионерская, р.Ирмес;

Тейковский район:

-Морозовское с/п, с. Елховка, у часовни, чан с водой, вода проточная из родника,

-Новолеушинское с/п с. Березовик, р. Вязьма,

-Большеклочковское с/п, д. Доронино, Преображенское подворье Свято-Введенского монастыря, р. Санеба;

Вичугский район:

-Сунженское сельское поселение д. Шалдово территория ДО «Семигорье», река Волга),

-Каменское городское поселение пос. Каменка, ул. 25 Октября (пер. Октябрьский), река Сунжа),

-Сошниковское сельское поселение д.Сорокино, река Сейма;

Лухский района:

-с.Худынское, Рябовское с/п, ул.Набережная, 21, берег р.Лух,

-Тимирязевское с/п, Свято-Николо-Тихонов мужской монастырь – Святой прудок (одна купель открытая и -одна купель закрытая в помещении часовенки),

-п.Лух, ул.Островского, р.Лух;

Городской округ Иваново:

-МБУК «Парк культуры и отдыха им.Революции 1905 года» р.Талка;

Городской округ Кинешма:

- 1 купель на р. Кинешемка, г. Кинешма ул. Набережная, у Кузнецкого моста;

Кинешемский район:

- Кинешемский район п. Станко ООО «Санаторий им. Станко», р. Юндокса;

Комсомольский район:

-с. Седельницы Писцовское с/п купель,

-д. Маршово Писцовское с/п р.Уводь,

-с. Октябрьский Октябрьское с/п пруд;

Лежневский район:

- Лежневский район, с. Новые Горки, оз. Селецкое;

Пестяковский район:

- Закрытая купель вблизи д. Луканино Пестяковское с/п,

- Закрытая купель с.Беклемищи Пестяковское с/п;

Приволжский район:

- г. Приволжск, река Таха. на ул. Куйбышева Оборудованные купальни Тихвинского источника,

- г. Приволжск р. Шача г. Приволжск, река Шача, в районе Рогачевской фабрики,

- г. Плес, пляж, река Волга. на ул. Ленина, у д.39;

Фурмановский район:

- г. Фурманов, городской пляж,

- Панинское сельское поселение, с. Михайловское,

- Панинское сельское поселение, с. Медведково;

Шуйский район:

- с.Введенье, Свято-Николо-Шартомский мужской монастырь, р. Молохта,

- с.Дунилово женский монастырь,

- Красноармейское Остаповского с/п;

Городской округ Шуя:

- г.о. Шуя Источник св. Николая Чудотворца при Преображенском храме ул. Мельничная, р. Молохта;

Южский район:

- г. Южа, озеро Вазаль, (ул. 2-я Набережная),

- Холуйское сельское поселение с. Холуй река Теза (ул. Кооперативная, около д. № 1а),

- Талицкое-Мугреевское сельское поселение с. Мугреево озеро Святое (ул. Набе-режная, около

д. №1 - район водной станции);

Юрьевецкий район

- с.Елнать, Елнатское с/п, берег р.Елнать;

Пучежский район

- р.Волга г.Пучеж, район городского пляжа,

- Илья-Выскоговское с/п, с. Илья Высково, р. Ячменка;

Заволжский район:

- Заволжское г.п Заволжск, ул. Тимирязева, ключ,

- Волжское с.п., д. Еремино, ключ,

- Междуреченское с.п., д. Мартыниха, ключ,

- Междуреченское с.п., д. Вершинино, ключ,

- Сосневское с.п , д.Долматово, ключ;

Родниковский район:

- г.Родники, ул.Советская, Летний сад, пруд,

- Филисовское с/п, с. Филисово, пруд;

Палехский район:

- г.Палех, р.Палешка, пляж;

Савинский район:

Воскресенское с/п, д.Покровское, озеро.

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