Финансовые контролеры проверят ивановскую коррекционную школу-интернат №2

Служба государственного финансового контроля Ивановской области проведет плановую проверку Ивановской коррекционной школы-интерната №2. Проверяющие будут выяснять, как в интернате соблюдается законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок.

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