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сегодня, 14:42
Финансовые контролеры проверят ивановскую коррекционную школу-интернат №2
Служба государственного финансового контроля Ивановской области проведет плановую проверку Ивановской коррекционной школы-интерната №2. Проверяющие будут выяснять, как в интернате соблюдается законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок.
ключевые слова: школа-интернат финансовый контроль проверка
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- ЙЯdЪсегодня, 15:19А выходной по поводу такой глобальной новости не положен? Жаль.
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