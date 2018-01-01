В Иванове открывается самый большой ледовый каток

График работы и стоимость услуг

12 января на ивановском стадионе «Текстильщик» откроется ледовый каток. Льдом залита большая площадка перед административным зданием стадиона, а также беговые дорожки по кругу.

Для посетителей в отапливаемом здании оборудована комната для переобувания и платная камера хранения. Есть бесплатный туалет. На улице для гостей катка будет работать точка питания с горячими напитками. На катке организовано музыкальное сопровождение и искусственное освещение в вечернее время.

Работают пункты проката и заточки коньков. Стоимость услуги проката одной пары коньков составляет 100 рублей в час. Вход на каток для граждан со своими коньками – 100 рублей. Дети до 8 лет в сопровождении взрослых имеют право свободного прохода. В случае проката коньков плата за вход также не взымается.

Покататься на самой большой открытой ледовой площадке Иванова можно будет ежедневно, кроме понедельника (выходной день).

График работы катка:

вторник - пятница: с 14:00 до 21:00

суббота - воскресенье: с 11:00 до 21:00

Телефон для справок администрации стадиона «Текстильщик»: 8(4932) 32-51-43.

Напомним, ледовые катки открыты и в городских парках отдыха для детей и взрослых. На территории парка им. В.Я. Степанова действуют малый и большой катки. Каток открыт и в городском Детском парке (ул. Комсомольская, д. 9). Все катки хорошо освещены, снабжены светомузыкой, работает прокат коньков.

В парках им. В.Я. Степанова и «Харинка» также проложены лыжные трассы и организован прокат спортивного инвентаря - лыж, санок-ватрушек, коньков, сноутьюбов.

Кроме того, Цетром физкультурно-спортивной работы по месту жительства «Восток» в городе были залиты 14 катков. Они расположены по следующим адресам: ул. Генерала Хлебникова, 50, пр. Строителей, 50А, ул. Дюковская, 21, ул. 1-ая Минеевская, 1, ул. Калинцева, 9, ул. 2-ая Горинская, 40, ул. 2-ая Меланжевая, 5, ул. П.Большевикова, 18, ул. Лежневская, 168, ул. Кирякиных, 10, ул. Багаева, 37, ул. Некрасова, 61А, пр-д. Шахтинский, 89-91, ул. Красных Зорь, 45.

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