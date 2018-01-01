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Клиент Почты России из Ивановской области выиграл в лотерею миллион рублей
26 человек, купившие лотерейные билеты в отделениях Почты России, стали в новогодние праздники миллионерами. Это в 3,7 раза больше, чем годом ранее, когда миллионерами стали 7 человек.
Как сообщает пресс-служба почтового оператора, счастливые билеты были приобретены в отделениях Почты России в Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком АО, Ставропольском, Пермском, Забайкальском краях, в Республиках Саха (Якутия), Тыва и Башкортостан, а также в Архангельской, Ивановской, Омской, Оренбургской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Тульской, Калужской, Липецкой областях, Москве и Санкт-Петербурге.
Общая сумма выигрышей по всем новогодним билетам 2017-2018 года, приобретенным в отделениях Почты России, составила более 782 миллионов рублей, что в 2,9 раза больше чем по новогодним билетам 2016-2017 года (270 млн рублей).
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Комментарии (6)
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- Alex100сегодня, 13:53Я больше скажу, в прошлый новый год директор почты 95 лямов выиграл!
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- Софоклсегодня, 14:17Почта России и без билетов ещё та лотерея.
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- Bахтанг_Камикадзeсегодня, 14:59Денег мы с дядей на билетик наскребем, может еще Наташка подкинет в качестве рисковой инвестиции. :) Но где доказательства, где эти адреса, явки и фамилии? :)
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- Emperorсегодня, 17:33Купил я как-то просто лотерейный билет, вроде 5000р выйграл, в пункте продаж сказали, выдаем до 1000, нада отправлять в Москву, отправил, сначала тел. брали говорили, проверяется, потом не брали... короче нае...ли.
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- макссссегодня, 17:53Да и 30% ещё налог) страна дураков
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- Hippyсегодня, 18:10Ещё одно разводилово как "Столото".
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