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Новости

сегодня, 13:29

Клиент Почты России из Ивановской области выиграл в лотерею миллион рублей

26 человек, купившие лотерейные билеты в отделениях Почты России, стали в новогодние праздники миллионерами. Это в 3,7 раза больше, чем годом ранее, когда миллионерами стали 7 человек.

Как сообщает пресс-служба почтового оператора, счастливые билеты были приобретены в отделениях Почты России в Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком АО, Ставропольском, Пермском, Забайкальском краях, в Республиках Саха (Якутия), Тыва и Башкортостан, а также в Архангельской, Ивановской, Омской, Оренбургской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Тульской, Калужской, Липецкой областях, Москве и Санкт-Петербурге.

Общая сумма выигрышей по всем новогодним билетам 2017-2018 года, приобретенным в отделениях Почты России, составила более 782 миллионов рублей, что в 2,9 раза больше чем по новогодним билетам 2016-2017 года (270 млн рублей).



ключевые слова: Почта России лотерея выигрыш миллион
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Alex100								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:53
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    • 
										+1
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							Я больше скажу, в прошлый новый год директор почты 95 лямов выиграл! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • сегодня, 14:17
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    • 
										+1
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							Почта России и без билетов ещё та лотерея.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bахтанг_Камикадзe								
							
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  • сегодня, 14:59
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    • 
										+1
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							Денег мы с дядей на билетик наскребем, может еще Наташка подкинет в качестве рисковой инвестиции. :) Но где доказательства, где эти адреса, явки и фамилии? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Emperor								
							
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  • сегодня, 17:33
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										+1
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							Купил я как-то просто лотерейный билет, вроде 5000р выйграл, в пункте продаж сказали, выдаем до 1000, нада отправлять в Москву, отправил, сначала тел. брали говорили, проверяется, потом не брали... короче нае...ли.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 17:53
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										+1
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							Да и 30% ещё налог) страна дураков								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Hippy								
							
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  • сегодня, 18:10
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							Ещё одно разводилово как "Столото".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		На трассе Иваново-Кинешма машина перевернулась из-за выскочившей собаки
				
сегодня, 09:58

				

				На трассе Иваново-Кинешма машина перевернулась из-за выскочившей собаки 
									
								

					
	 Водитель госпитализирован, животное погибло (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове парень прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки 
				
сегодня, 00:06

				

				В Иванове парень прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки  
								

					
	 При этом парашют не был сложен в ранце (видео)
				

				

	    			
    
	    				
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