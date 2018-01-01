Клиент Почты России из Ивановской области выиграл в лотерею миллион рублей

26 человек, купившие лотерейные билеты в отделениях Почты России, стали в новогодние праздники миллионерами. Это в 3,7 раза больше, чем годом ранее, когда миллионерами стали 7 человек.

Как сообщает пресс-служба почтового оператора, счастливые билеты были приобретены в отделениях Почты России в Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком АО, Ставропольском, Пермском, Забайкальском краях, в Республиках Саха (Якутия), Тыва и Башкортостан, а также в Архангельской, Ивановской, Омской, Оренбургской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Тульской, Калужской, Липецкой областях, Москве и Санкт-Петербурге.

Общая сумма выигрышей по всем новогодним билетам 2017-2018 года, приобретенным в отделениях Почты России, составила более 782 миллионов рублей, что в 2,9 раза больше чем по новогодним билетам 2016-2017 года (270 млн рублей).

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