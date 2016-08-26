Суд отменил отказ следователей в возбуждении дела по фальсификации подписей на выборах в облдуму

Следствие должно быть продолжено

Областной суд поддержал Михаила Крайнова, который больше года пытается привлечь к ответственности виновных в массовой фальсификации подписей на довыборах в Ивановскую облдуму.

Напомним, и полиция, и следственный комитет провели проверки по жалобе Крайнова и подтвердили, что сборщики самостоятельно расписались от лица жителей нескольких районов в подписных листах за определенных кандидатов. В этих документах были обнаружены даже подписи давно умерших граждан. Однако следственный комитет не усматривал в этом уголовного преступления и неоднократно отказывал в возбуждении дела. Прокуратура в течение года отменяла эти постановления, однако очередное минувшей осенью опротестовывать не стала.

Тогда Михаил Крайнов обратился в Тейковский районный суд, который поддержал следствие и прокуратуру. А вот по итогам рассмотрения апелляционной жалобы в областном суде эти решения были отменены. Основания отмены станут известны через несколько дней, когда будет готова мотивировочная часть. В любом случае следственному комитету придется продолжить следствие по факту подделки 6 тысяч подписей летом 2016 года.

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