Похожие репортажи
-
26.08.2016 19:44ПОДПИСИ, КОТОРЫЕ НИКТО НЕ СОБИРАЛ
- (6)
- 4186
- 0
-
-
03.02.2017 21:00В ПОДПИСНЫХ ЛИСТАХ БЫЛИ ПОДПИСИ УМЕРШИХ ГРАЖДАН
- (1)
- 1173
- 0
-
-
30 минут назадИстория с поддельными подписями дошла до облсуда
- (0)
- 140
- 0
-
Новости
Суд отменил отказ следователей в возбуждении дела по фальсификации подписей на выборах в облдуму
Следствие должно быть продолжено
Областной суд поддержал Михаила Крайнова, который больше года пытается привлечь к ответственности виновных в массовой фальсификации подписей на довыборах в Ивановскую облдуму.
Напомним, и полиция, и следственный комитет провели проверки по жалобе Крайнова и подтвердили, что сборщики самостоятельно расписались от лица жителей нескольких районов в подписных листах за определенных кандидатов. В этих документах были обнаружены даже подписи давно умерших граждан. Однако следственный комитет не усматривал в этом уголовного преступления и неоднократно отказывал в возбуждении дела. Прокуратура в течение года отменяла эти постановления, однако очередное минувшей осенью опротестовывать не стала.
Тогда Михаил Крайнов обратился в Тейковский районный суд, который поддержал следствие и прокуратуру. А вот по итогам рассмотрения апелляционной жалобы в областном суде эти решения были отменены. Основания отмены станут известны через несколько дней, когда будет готова мотивировочная часть. В любом случае следственному комитету придется продолжить следствие по факту подделки 6 тысяч подписей летом 2016 года.
- оцените новость:
-
(2)
- 1387
- 6
Комментарии (6)
-
- ЙЯdЪсегодня, 13:33Такое ощущение, что в суд надо подавать уже и на сам суд. Гондурас.
-
- Наталисегодня, 13:40Есть надежда на справедливость?
-
- Bахтанг_Камикадзeсегодня, 13:44Надежды нет, зато есть Наталия. :) А бардак этот неискореним, потому что Расея за Путина как и богородское. :)
-
- Васька Непутевыйсегодня, 20:06Расея за Путина?))))))) не смеши!!! это всего лишь инсинуации наших СМИ!!!))))))
-
- Дурилосегодня, 16:09Не ту страну назвали Гондурасом.
-
- макссссегодня, 17:51Опять отказ вынесут и все снова завертится. И будет правдолюб ещё пару лет даловаться и на том и закончится. У нас система такая
Новость дня
-
(2)
- 1399
-
(2)
- 2120
-
(0)
- 3574
-
(8)
- 16728