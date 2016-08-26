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Новости

сегодня, 13:00

Суд отменил отказ следователей в возбуждении дела по фальсификации подписей на выборах в облдуму

Следствие должно быть продолжено

Областной суд поддержал Михаила Крайнова, который больше года пытается привлечь к ответственности виновных в массовой фальсификации подписей на довыборах в Ивановскую облдуму.

Напомним, и полиция, и следственный комитет провели проверки по жалобе Крайнова и подтвердили, что сборщики самостоятельно расписались от лица жителей нескольких районов в подписных листах за определенных кандидатов. В этих документах были обнаружены даже подписи давно умерших граждан. Однако следственный комитет не усматривал в этом уголовного преступления и неоднократно отказывал в возбуждении дела. Прокуратура в течение года отменяла эти постановления, однако очередное минувшей осенью опротестовывать не стала.

Тогда Михаил Крайнов обратился в Тейковский районный суд, который поддержал следствие и прокуратуру. А вот по итогам рассмотрения апелляционной жалобы в областном суде эти решения были отменены. Основания отмены станут известны через несколько дней, когда будет готова мотивировочная часть. В любом случае следственному комитету придется продолжить следствие по факту подделки 6 тысяч подписей летом 2016 года.



ключевые слова: выборы подписи фальсификация слеледствие суд
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 13:33
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										+1
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							Такое ощущение, что в суд надо подавать уже и на сам суд. Гондурас.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали								
							
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  • сегодня, 13:40
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							Есть надежда на справедливость?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bахтанг_Камикадзe								
							
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  • сегодня, 13:44
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							Надежды нет, зато есть Наталия. :) А бардак этот неискореним, потому что Расея за Путина как и богородское. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • сегодня, 20:06
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							Расея за Путина?))))))) не смеши!!! это всего лишь инсинуации наших СМИ!!!))))))
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дурило								
							
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  • сегодня, 16:09
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							Не ту страну назвали Гондурасом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 17:51
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							Опять отказ вынесут и все снова завертится. И будет правдолюб ещё пару лет даловаться и на том и закончится. У нас система такая								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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