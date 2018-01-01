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Новости

сегодня, 12:25

В Сосневе большой пёс терроризирует автомобилистов

Видео

На одной из улиц в местечке Соснево областного центра большой рыжий пес едва ли не каждый день не дает проходу, точнее, проезду автомобилистам. Собака бегает по проезжей части, облаивает каждую машину и практически бросается под колеса. Водители вынуждены притормаживать, чтобы не сбить пса, сигналить и дожидаться, пока тот соизволит уступить дорогу. Очевидцы говорят, что этот неравнодушный к автомобилям Рыжик бегает по Сосневским дорогам уже не первый год.

Видео: ВКонтакте / Автопартнер



ключевые слова: животные собака автомобили
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Комментарии (15)

	


	

	

		
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									Добрый								
							
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  • сегодня, 12:44
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										-1
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							Когда же эта зоофилия кончится в обществе?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 12:48
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    • 
										+1
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							Тебе это жить мешает?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Добрый								
							
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  • сегодня, 16:40
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    • 
										+1
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							меня это настораживает. в головах у людей лишь одни собаки и политика. новостей больше нет других								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 12:47
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    • 
										+1
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							Страна дураков,  теперь и собаку в террористы записали								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • сегодня, 17:42
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										-1
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							Макс, забери к себе Рыжика. Будешь умным))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bахтанг_Камикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Идиоты, пёс есть хотел. :(								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									frosja								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пёсик-то хвостом виляет и лает не агрессивно, а требовательно, кушать просит. Как в фильме 12 стульев: "Деньги давай, деньги!"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это сторожевой пес, он порядок любит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									norita								
							
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  • сегодня, 15:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							че, совсем новостей нет,псов дурных показывать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bахтанг_Камикадзe								
							
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  • сегодня, 15:29
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А ты докажи что ты не дура. :) Что пёс глупей тебя. :) Где доказательства? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Дурило								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Автомобилисты не только Соснево, весь город терроризируют. Пёс пытается им это обьяснить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я тоже не люблю автомобилистов!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Xavier_G								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:35
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							видите, какие у нас люди добрые - все притормаживают, никто собаку не сбил, нарочно или случайно, а все говорят - одни живодеры кругом. А что такая немаленькая собака делает на улице без присмотра - вопрос более интересный) видимо тоже на самовыгуле, как у нас это принято в последнее время								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так сходита туда, может эта собака тебе причиндалы откусит- этот вопрос будет ещё интереснее. Будешь потом всю жизнь на самовыгуле								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Xavier_G								
							
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  • сегодня, 19:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тебе то, максимка, видать давно уже все откусили и даже мозг выели)))  но это ничего, держись, тебе идет)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	
	    		      	

	       		На трассе Иваново-Кинешма машина перевернулась из-за выскочившей собаки
				
сегодня, 09:58

				

				На трассе Иваново-Кинешма машина перевернулась из-за выскочившей собаки 
									
								

					
	 Водитель госпитализирован, животное погибло (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове парень прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки 
				
сегодня, 00:06

				

				В Иванове парень прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки  
								

					
	 При этом парашют не был сложен в ранце (видео)
				

				

	    			
    
	    				
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