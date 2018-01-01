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сегодня, 12:25
В Сосневе большой пёс терроризирует автомобилистов
Видео
На одной из улиц в местечке Соснево областного центра большой рыжий пес едва ли не каждый день не дает проходу, точнее, проезду автомобилистам. Собака бегает по проезжей части, облаивает каждую машину и практически бросается под колеса. Водители вынуждены притормаживать, чтобы не сбить пса, сигналить и дожидаться, пока тот соизволит уступить дорогу. Очевидцы говорят, что этот неравнодушный к автомобилям Рыжик бегает по Сосневским дорогам уже не первый год.
Видео: ВКонтакте / Автопартнер
ключевые слова: животные собака автомобили
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Комментарии (15)
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- Добрыйсегодня, 12:44Когда же эта зоофилия кончится в обществе?
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- макссссегодня, 12:48Тебе это жить мешает?
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- Добрыйсегодня, 16:40меня это настораживает. в головах у людей лишь одни собаки и политика. новостей больше нет других
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- макссссегодня, 12:47Страна дураков, теперь и собаку в террористы записали
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- 99dсегодня, 17:42Макс, забери к себе Рыжика. Будешь умным))))))))
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- Bахтанг_Камикадзeсегодня, 15:05Идиоты, пёс есть хотел. :(
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- frosjaсегодня, 15:16Пёсик-то хвостом виляет и лает не агрессивно, а требовательно, кушать просит. Как в фильме 12 стульев: "Деньги давай, деньги!"
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- Наталисегодня, 15:18Это сторожевой пес, он порядок любит.
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- noritaсегодня, 15:22че, совсем новостей нет,псов дурных показывать?
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- Bахтанг_Камикадзeсегодня, 15:29А ты докажи что ты не дура. :) Что пёс глупей тебя. :) Где доказательства? :)
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- Дурилосегодня, 16:16Автомобилисты не только Соснево, весь город терроризируют. Пёс пытается им это обьяснить.
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- Виктория Кимсегодня, 18:49Я тоже не люблю автомобилистов!
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- Xavier_Gсегодня, 16:35видите, какие у нас люди добрые - все притормаживают, никто собаку не сбил, нарочно или случайно, а все говорят - одни живодеры кругом. А что такая немаленькая собака делает на улице без присмотра - вопрос более интересный) видимо тоже на самовыгуле, как у нас это принято в последнее время
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- макссссегодня, 17:55Так сходита туда, может эта собака тебе причиндалы откусит- этот вопрос будет ещё интереснее. Будешь потом всю жизнь на самовыгуле
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- Xavier_Gсегодня, 19:19Тебе то, максимка, видать давно уже все откусили и даже мозг выели))) но это ничего, держись, тебе идет)
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