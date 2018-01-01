В Сосневе большой пёс терроризирует автомобилистов

Видео

На одной из улиц в местечке Соснево областного центра большой рыжий пес едва ли не каждый день не дает проходу, точнее, проезду автомобилистам. Собака бегает по проезжей части, облаивает каждую машину и практически бросается под колеса. Водители вынуждены притормаживать, чтобы не сбить пса, сигналить и дожидаться, пока тот соизволит уступить дорогу. Очевидцы говорят, что этот неравнодушный к автомобилям Рыжик бегает по Сосневским дорогам уже не первый год.

Видео: ВКонтакте / Автопартнер

поделиться ссылкой:

