Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 11:59

Знаменитый кинешемский «Теремок» хотят передать РПЦ

Фото

В Кинешме Дом Нагорских, известный как «Теремок», построенный архитектором Н.В. Нагорским в 1909-1914 гг., хотят передать из муниципальной собственности в собственность Русской Православной Церкви. Соответствующий проект будет рассмотрен кинешемской думой на ближайшем заседании. Об этом сообщает интернет-портал Кинешемец.RU.

Дом Нагорских – трехэтажное здание общей площадью 331,4 кв.м, расположенное на ул. Нагорной, 2. В конструкцию здания Нагорским была встроена астрономическая башня. После смерти архитектора в 1912 г. дом был продан городу. С 1920 г. в доме находилась радиостанция, позже детская художественная школа, реставрационная мастерская художников. В 1997 г. дом был передан в аренду приходу церкви Александра Невского в Кинешме. В 2015 г. стало известно о плане по реставрации дома и о возможном присвоении ему статуса резиденции епископа Кинешемского и Палехского Илариона.

Дом находится на Спасской горе рядом с храмом Преображения Господня, одним из настоятелей которого был дед ветеринара В.Ф. Нагорского, отец Василий Меличинский. Напротив «Теремка», у подножия холма находится дом В. Меличинского 1824 г., известный как «Дом с колоннами» (Юрьевецкая ул., 2). Помимо данных двух зданий, в Кинешме Нагорским принадлежал дом № 5 на 1-ой Нагорной улице.



ключевые слова: Дом Нагорских РПЦ
  • оцените новость:
  • (2)
  • 2102
  • 18







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (18)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А почему им все ПЕРЕДАЮТ? Пусть ПОКУПАЮТ если шибко надо. Деньжата у них водятся, судя по всему.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Иосиф Уткин								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Правильное решение!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Правильное и экономически выверенное - это сдать в аренду.
    
Ставки арендной платы в городе утверждены.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Иосиф Уткин								
							
    • 
							
  • 51 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какая аренда? Вы о чём? В ночь с 21 на 22 января 2017 г. в селе Воздвиженье Заволжского района огонь уничтожил дом и пристройку на общей площади 250 квадратных метров. Деревянный дом в селе Воздвиженье считался неофициальной резиденцией епископа Кинешемского и Палехского Илариона. Нужна другая резиденция. Вы не понимаете что-ли?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Bахтанг_Камикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тебе в Плёс в утиный дом надо к димону проситься, там утку уже выкинули. :) Хорошо крякаешь. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Я вам не Уточка								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не вводите никого в заблуждение! Никто утку никуда не выкидывал. С некоторых пор она проживает на тосканских виноградных плантациях,  не принадлежащих тому, кто нам не Димон. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Иосиф Уткин								
							
    • 
							
  • 50 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Бог Вас накажет за такие слова!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Давайте тогда в конституцию внесем изменения, пусть будет светское государство с попами у власти								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Гражданин хороший								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Резиденция епископа. А почему не детям, не музей, не что-то полезное для общества? Зачем разбазаривать госсобственность? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Bахтанг_Камикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мы с дядей и Наташкой тоже там давно мечтаем проживать. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Натали								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мне не надо.
    

    
А дядя твой, интеллигентный человек, называет меня Наташенькой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Bахтанг_Камикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну так я ему не рассказывал про твои предновогодние выкрутасы. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Trowsert								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Первый канал рассказал, что такое российское рождественское чудо. Это когда деньги на протезы для ребёнка, потерявшего руки, приходится собирать всем миром, а сами протезы заказывать в Германии.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Неплохо так на халяву трехэтажный деревянный дом начала 20 века, построенный по авторскому проекту. Он вроде памятник архитектуры, или уже заранее исключили его из списка? По-проще нечего подарить?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									norita								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Предлагаю подавать петицию ПРОТИВ. Задолбали попы недвигу к рукам на халяву прибирать. Кто со мной?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Одуванчик								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да, давайте петицию создадим. А то Исакий - РПЦ, то РПЦ, все им раздают последнее время. Нет бы дом пионеров сделали, о детях Кинешмы подумали!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Дурило								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Давай.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Дурило								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Достали рейдеры.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	
	    		      	

	       		На трассе Иваново-Кинешма машина перевернулась из-за выскочившей собаки
				
сегодня, 09:58

				

				На трассе Иваново-Кинешма машина перевернулась из-за выскочившей собаки 
									
								

					
	 Водитель госпитализирован, животное погибло (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3574						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове парень прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки 
				
сегодня, 00:06

				

				В Иванове парень прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки  
								

					
	 При этом парашют не был сложен в ранце (видео)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(8)
													
    
						
    • 
						
  • 
							16731						
    •