Знаменитый кинешемский «Теремок» хотят передать РПЦ

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В Кинешме Дом Нагорских, известный как «Теремок», построенный архитектором Н.В. Нагорским в 1909-1914 гг., хотят передать из муниципальной собственности в собственность Русской Православной Церкви. Соответствующий проект будет рассмотрен кинешемской думой на ближайшем заседании. Об этом сообщает интернет-портал Кинешемец.RU.

Дом Нагорских – трехэтажное здание общей площадью 331,4 кв.м, расположенное на ул. Нагорной, 2. В конструкцию здания Нагорским была встроена астрономическая башня. После смерти архитектора в 1912 г. дом был продан городу. С 1920 г. в доме находилась радиостанция, позже детская художественная школа, реставрационная мастерская художников. В 1997 г. дом был передан в аренду приходу церкви Александра Невского в Кинешме. В 2015 г. стало известно о плане по реставрации дома и о возможном присвоении ему статуса резиденции епископа Кинешемского и Палехского Илариона.

Дом находится на Спасской горе рядом с храмом Преображения Господня, одним из настоятелей которого был дед ветеринара В.Ф. Нагорского, отец Василий Меличинский. Напротив «Теремка», у подножия холма находится дом В. Меличинского 1824 г., известный как «Дом с колоннами» (Юрьевецкая ул., 2). Помимо данных двух зданий, в Кинешме Нагорским принадлежал дом № 5 на 1-ой Нагорной улице.

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