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сегодня, 11:11
В Иванове заразного больного пришлось госпитализировать принудительно
Мужчина отказывался лечиться и вел асоциальный образ жизни
У 40-летнего ивановца некоторое время назад диагностировали заразную форму туберкулеза. Мужчина лечился в медицинском стационаре. Однако самовольно оттуда сбегал, от лечения отказывался, злоупотреблял алкоголем, вел асоциальный образ жизни.
В связи с этим прокуратура направил в суд иск о принудительной госпитализации больного в областной противотуберкулезный диспансер. Правда сделать это оказалось нелегко. Мужчина долгое время скрывался от судебных приставов-исполнителей. В итоге заразного больного все-таки нашли и принудительно доставили в больницу, где он сейчас и находится, проходя курс лечения.
ключевые слова: болезнь туберкулез госпитализация судебные приставы
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Комментарии (2)
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- Царь тутсегодня, 11:41Кто его там сторожит? Опять сбежит.
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- Bахтанг_Камикадзeсегодня, 13:32Вот только таких нам с дядей не присылайте. :) Оставьте себе где-нить, можно в предбанник шарыпову например секретарем. :)
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