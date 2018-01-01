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Новости

сегодня, 11:11

В Иванове заразного больного пришлось госпитализировать принудительно

Мужчина отказывался лечиться и вел асоциальный образ жизни

У 40-летнего ивановца некоторое время назад диагностировали заразную форму туберкулеза. Мужчина лечился в медицинском стационаре. Однако самовольно оттуда сбегал, от лечения отказывался, злоупотреблял алкоголем, вел асоциальный образ жизни.

В связи с этим прокуратура направил в суд иск о принудительной госпитализации больного в областной противотуберкулезный диспансер. Правда сделать это оказалось нелегко. Мужчина долгое время скрывался от судебных приставов-исполнителей. В итоге заразного больного все-таки нашли и принудительно доставили в больницу, где он сейчас и находится, проходя курс лечения.



ключевые слова: болезнь туберкулез госпитализация судебные приставы
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Кто его там сторожит? Опять сбежит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bахтанг_Камикадзe								
							
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							Вот только таких нам с дядей не присылайте. :) Оставьте себе где-нить, можно в предбанник шарыпову например секретарем. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	 При этом парашют не был сложен в ранце (видео)
				

				

	    			
    
	    				
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