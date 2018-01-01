В Иванове заразного больного пришлось госпитализировать принудительно

Мужчина отказывался лечиться и вел асоциальный образ жизни

У 40-летнего ивановца некоторое время назад диагностировали заразную форму туберкулеза. Мужчина лечился в медицинском стационаре. Однако самовольно оттуда сбегал, от лечения отказывался, злоупотреблял алкоголем, вел асоциальный образ жизни.

В связи с этим прокуратура направил в суд иск о принудительной госпитализации больного в областной противотуберкулезный диспансер. Правда сделать это оказалось нелегко. Мужчина долгое время скрывался от судебных приставов-исполнителей. В итоге заразного больного все-таки нашли и принудительно доставили в больницу, где он сейчас и находится, проходя курс лечения.

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