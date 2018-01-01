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сегодня, 10:42
В Иванове пройдет межрегиональный турнир по вольной борьбе
20 января в ивановском спорткомплексе «Спартак» пройдет I Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди девочек, юношей и мужчин. Победители турнира будут награждены кубками, медалями и грамотами, а также призами от спонсоров соревнований. Начало соревнований - в 11.00.
ключевые слова: спорт вольная борьба
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