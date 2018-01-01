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сегодня, 10:17
Назначен новый прокурор Приволжского района
Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Приволжского района Ивановской области назначен советник юстиции Михаил Кобец.
Исполнение обязанностей Вичугского межрайонного прокурора возложено на советника юстиции Григория Харитонова.
ключевые слова: прокуратура прокурор
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