На трассе Иваново-Кинешма машина перевернулась из-за выскочившей собаки

Водитель госпитализирован, животное погибло (фото)



Дорожный инцидент произошел сегодня, 11 января, около 02.45 на автодороге Иваново-Кинешма в Родниковском районе у поворота на село Малышево. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, собака выбежала на трассу и попала под колеса автомобиля Mitsubishi Lancer. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП животное погибло. 23-летний автомобилист госпитализирован.

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