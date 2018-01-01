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Новости

сегодня, 09:58

На трассе Иваново-Кинешма машина перевернулась из-за выскочившей собаки

Водитель госпитализирован, животное погибло (фото)

Дорожный инцидент произошел сегодня, 11 января, около 02.45 на автодороге Иваново-Кинешма в Родниковском районе у поворота на село Малышево. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, собака выбежала на трассу и попала под колеса автомобиля Mitsubishi Lancer. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП животное погибло. 23-летний автомобилист госпитализирован.



ключевые слова: ДТП собака
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Павлов Николай								
							
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  • сегодня, 11:35
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							Собаки, они такие мстительные...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 12:52
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							А где фотка собаки и была ли она вообще								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bахтанг_Камикадзe								
							
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  • сегодня, 13:33
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							Да у вас там просто собачье восстание за забором. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Необыкновенный Ёжъ 37								
							
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  • сегодня, 17:02
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							Даа, в том районе собаки такИе, сам был свидетелем похожего инцидента, ночАми они бегают, видать специально для таких целей дрессированные.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 17:46
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							Ещё одна жертва кабыздоха. Когда их уберут с улиц? Ни от одного животного не пострадало столько людей, сколько от собак. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натан Викторович								
							
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  • сегодня, 19:09
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							А когда людей уберут с улиц?? Ни от одного животного не пострадало столько людей, сколько от самих себя								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	
	    		      	

	       		На трассе Иваново-Кинешма машина перевернулась из-за выскочившей собаки
				
сегодня, 09:58

				

				На трассе Иваново-Кинешма машина перевернулась из-за выскочившей собаки 
									
								

					
	 Водитель госпитализирован, животное погибло (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове парень прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки 
				
сегодня, 00:06

				

				В Иванове парень прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки  
								

					
	 При этом парашют не был сложен в ранце (видео)
				

				

	    			
    
	    				
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