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На трассе Иваново-Кинешма машина перевернулась из-за выскочившей собаки
Водитель госпитализирован, животное погибло (фото)
Дорожный инцидент произошел сегодня, 11 января, около 02.45 на автодороге Иваново-Кинешма в Родниковском районе у поворота на село Малышево. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, собака выбежала на трассу и попала под колеса автомобиля Mitsubishi Lancer. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перевернулась.
В результате ДТП животное погибло. 23-летний автомобилист госпитализирован.
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Комментарии (6)
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- Павлов Николайсегодня, 11:35Собаки, они такие мстительные...
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- макссссегодня, 12:52А где фотка собаки и была ли она вообще
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- Bахтанг_Камикадзeсегодня, 13:33Да у вас там просто собачье восстание за забором. :)
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- Необыкновенный Ёжъ 37сегодня, 17:02Даа, в том районе собаки такИе, сам был свидетелем похожего инцидента, ночАми они бегают, видать специально для таких целей дрессированные.
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- 99dсегодня, 17:46Ещё одна жертва кабыздоха. Когда их уберут с улиц? Ни от одного животного не пострадало столько людей, сколько от собак.
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- Натан Викторовичсегодня, 19:09А когда людей уберут с улиц?? Ни от одного животного не пострадало столько людей, сколько от самих себя
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