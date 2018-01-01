В Иванове парень прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки

При этом парашют не был сложен в ранце (видео эксклюзив)

Как только не развлекается экстремальная молодежь в Ивановской области. На днях один такой молодой человек решил совершить незабываемый полет с балкона многоэтажного дома в Московском микрорайоне областного центра. И что он сделал? Парень просто спустил стропы парашюта вниз, чуть подождал ветра, потер руки, затем взобрался на балконное ограждение и… прыгнул вниз, совершив в воздухе сальто…

Высота была совсем невелика, но парашют успел полностью раскрыться, и рисковый ивановский джампер относительно удачно приземлился.

Всё это дело снимал на видео его приятель. Тоже, наверное, с крепкими нервами. Но и он не удержался в конце эпизода от реплики: «Идиот, б…».

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