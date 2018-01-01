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сегодня, 00:06
В Иванове парень прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки
При этом парашют не был сложен в ранце (видео эксклюзив)
Как только не развлекается экстремальная молодежь в Ивановской области. На днях один такой молодой человек решил совершить незабываемый полет с балкона многоэтажного дома в Московском микрорайоне областного центра. И что он сделал? Парень просто спустил стропы парашюта вниз, чуть подождал ветра, потер руки, затем взобрался на балконное ограждение и… прыгнул вниз, совершив в воздухе сальто…
Высота была совсем невелика, но парашют успел полностью раскрыться, и рисковый ивановский джампер относительно удачно приземлился.
Всё это дело снимал на видео его приятель. Тоже, наверное, с крепкими нервами. Но и он не удержался в конце эпизода от реплики: «Идиот, б…».
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Комментарии (5)
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- волшебниксегодня, 00:22Премию Дарвина хочет получить.
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- Иосиф Уткинсегодня, 01:03Бог спас, дурака!
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- Софоклсегодня, 03:17Зачем показывать в новостях такое? Только рекламу этому летуну сделали. Теперь возомнит себя крутым. Хотя, по-моему, оба идиоты. Был бы приятель поумнее - не стоял бы с камерой, а попытался бы остановить. Когда-нибудь билет подобной лотереи с удачей может оказаться без выигрыша - или убьётся или останется на всю жизнь лежачим инвалидом, и хорошо если не совсем овощем, как часто бывает при сильном ударе башкой.
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- торчок30 минут назадПолный дебил, представляю реакцию его родителей!
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- jyrvv10 минут назадДА ЛЕТЕЛ БЫ БЕЗ ПАРАШЮТА ДЕБИЛ НАРОЖАЕТ ЖЕ П..ДА ИДИОТОВ.
Новость дня
сегодня, 00:06В Иванове парень прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки
При этом парашют не был сложен в ранце (видео эксклюзив)
-
(2)
- 5306