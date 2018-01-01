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Новости

сегодня, 00:06

В Иванове парень прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки

При этом парашют не был сложен в ранце (видео эксклюзив)

Как только не развлекается экстремальная молодежь в Ивановской области. На днях один такой молодой человек решил совершить незабываемый полет с балкона многоэтажного дома в Московском микрорайоне областного центра. И что он сделал? Парень просто спустил стропы парашюта вниз, чуть подождал ветра, потер руки, затем взобрался на балконное ограждение и… прыгнул вниз, совершив в воздухе сальто…

Высота была совсем невелика, но парашют успел полностью раскрыться, и рисковый ивановский джампер относительно удачно приземлился.

Всё это дело снимал на видео его приятель. Тоже, наверное, с крепкими нервами. Но и он не удержался в конце эпизода от реплики: «Идиот, б…». 



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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									волшебник								
							
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  • сегодня, 00:22
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										+1
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							Премию Дарвина хочет получить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Иосиф Уткин								
							
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  • сегодня, 01:03
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										+1
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							Бог спас, дурака!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • сегодня, 03:17
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										+1
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							Зачем показывать в новостях такое? Только рекламу этому летуну сделали. Теперь возомнит себя крутым. Хотя, по-моему, оба идиоты. Был бы приятель поумнее - не стоял бы с камерой, а попытался бы остановить. Когда-нибудь билет подобной лотереи с удачей может оказаться без выигрыша - или убьётся или останется на всю жизнь лежачим инвалидом, и хорошо если не совсем овощем, как часто бывает при сильном ударе башкой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									торчок								
							
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  • 30 минут назад
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										+1
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							Полный дебил, представляю реакцию его родителей!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									jyrvv								
							
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  • 10 минут назад
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							ДА ЛЕТЕЛ БЫ БЕЗ ПАРАШЮТА ДЕБИЛ НАРОЖАЕТ ЖЕ П..ДА ИДИОТОВ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове парень прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки 
				
сегодня, 00:06

				

				В Иванове парень прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки  
								

					
	 При этом парашют не был сложен в ранце (видео эксклюзив)
				

				

	    			
    
	    				
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