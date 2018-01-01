Шуянин привлечен к ответственности за выгул собаки без поводка и намордника

Как будут штрафовать нарушителей правил выгула (выпаса) животных в 2018 году

В последние дни декабря 2017 года шуйский Комитет муниципального контроля выдал несколько предписаний. Одно из них - владельцу большой собаки за выгул животного без поводка и намордника. Об этом сообщает мэрия райцентра.



Напомним, с 1 января 2018 года в России введены штрафы для владельцев собак, нарушивших правила выгула.

Нарушение требований обращения с животными, их содержания или выгула (выпаса) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 руб.; на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб.; на юридических лиц – от 100 000 до 150 000 руб. с конфискацией животных или без таковой, говорится в поправках.

Повторное совершение такого правонарушения в течение года наказывается штрафом: для граждан – от 10 000 до 20 000 руб.; для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб.; на юридических лиц – от 700 000 до 1 млн руб. с конфискацией животных или без таковой.

Поправки предусматривают наказание и за жестокое обращение с животными: штраф для граждан составит от 5000 до 15 000 руб., для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 150 000 руб. с конфискацией животных или без таковой.

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