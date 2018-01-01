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Новости

сегодня, 18:51

Шуянин привлечен к ответственности за выгул собаки без поводка и намордника

Как будут штрафовать нарушителей правил выгула (выпаса) животных в 2018 году

В последние дни декабря 2017 года шуйский Комитет муниципального контроля выдал несколько предписаний. Одно из них - владельцу большой собаки за выгул животного без поводка и намордника. Об этом сообщает мэрия райцентра.

Напомним, с 1 января 2018 года в России введены штрафы для владельцев собак, нарушивших правила выгула.

Нарушение требований обращения с животными, их содержания или выгула (выпаса) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 руб.; на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб.; на юридических лиц – от 100 000 до 150 000 руб. с конфискацией животных или без таковой, говорится в поправках.

Повторное совершение такого правонарушения в течение года наказывается штрафом: для граждан – от 10 000 до 20 000 руб.; для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб.; на юридических лиц – от 700 000 до 1 млн руб. с конфискацией животных или без таковой.

Поправки предусматривают наказание и за жестокое обращение с животными: штраф для граждан составит от 5000 до 15 000 руб., для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 150 000 руб. с конфискацией животных или без таковой.



ключевые слова: животные собаки выгул
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Софокл								
							
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  • сегодня, 19:49
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							Показательная акция и не более того. Если бы всех наказывали, то мало бы у кого возникло желание выпустить собаку без присмотра. А так по улицам постоянно носятся  всякие доги, були и т.д., а хозяина и на горизонте не видать часто. Да и поводок не всегда поможет - рывком свалит хозяина.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто   ник								
							
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  • 20 минут назад
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							Софокл
    
Очередной пустой треп, а не новость.
    
Вот цитата из новости: "...  шуйский Комитет муниципального контроля выдал несколько предписаний". Выдать предписание и наложить штраф - это абсолютно разные вещи.
    
И ещё, пусть назовут ссылку на закон по которому "... с 1 января 2018 года в России введены штрафы для владельцев собак, нарушивших правила выгула". Очень хочется почитать первоисточник.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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