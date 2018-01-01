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сегодня, 17:56
В Иванове начали поступать в обращение новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей
Новые купюры презентовали еще осенью, но массовый их ввод начался только в декабре. Первыми купюры получили Крым, Дальний Восток и Москва. Они как раз изображены на новых банкнотах. Впервые вместо эмблемы Банка России на деньгах отпечатан герб страны. Купюры созданы с использованием самых современных элементов защиты. Они стали удобнее для слабовидящих людей. И теперь на деньгах есть QR-код, активировав который можно зайти на страницу, где подробно описаны защитные признаки банкноты. Двухсотка будет отпечатываться на более плотной и долговечной бумаге, что сделает ее более износостойкой.
Подробнее о новых денежных купюрах мы расскажем завтра в программе «К ответу».
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Комментарии (4)
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- нектосегодня, 19:17ждем .купюры по 7 и 8 тыр
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- dimakurilov@rambler.ru58 минут назадУже видел объяву о продаже 200 рублей за 250.
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- жилец46 минут назадГоворят что их в магазинах не берут и автоматы к платежу не принимают.
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- Zhekla15 минут назадРоссийский Резервный фонд был полностью потрачен в декабре 2017 года, говорится в сообщении Минфина. C 1 февраля Резервный фонд официально прекратит свое существование.
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