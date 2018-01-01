В Иванове начали поступать в обращение новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей

Новые купюры презентовали еще осенью, но массовый их ввод начался только в декабре. Первыми купюры получили Крым, Дальний Восток и Москва. Они как раз изображены на новых банкнотах. Впервые вместо эмблемы Банка России на деньгах отпечатан герб страны. Купюры созданы с использованием самых современных элементов защиты. Они стали удобнее для слабовидящих людей. И теперь на деньгах есть QR-код, активировав который можно зайти на страницу, где подробно описаны защитные признаки банкноты. Двухсотка будет отпечатываться на более плотной и долговечной бумаге, что сделает ее более износостойкой.

Подробнее о новых денежных купюрах мы расскажем завтра в программе «К ответу».







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