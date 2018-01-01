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Новости

сегодня, 17:56

В Иванове начали поступать в обращение новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей

Новые купюры презентовали еще осенью, но массовый их ввод начался только в декабре. Первыми купюры получили Крым, Дальний Восток и Москва. Они как раз изображены на новых банкнотах. Впервые вместо эмблемы Банка России на деньгах отпечатан герб страны. Купюры созданы с использованием самых современных элементов защиты. Они стали удобнее для слабовидящих людей. И теперь на деньгах есть QR-код, активировав который можно зайти на страницу, где подробно описаны защитные признаки банкноты. Двухсотка будет отпечатываться на более плотной и долговечной бумаге, что сделает ее более износостойкой.

Подробнее о новых денежных купюрах мы расскажем завтра в программе «К ответу».

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ключевые слова: деньги купюры номинал
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									некто								
							
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  • сегодня, 19:17
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							ждем .купюры по 7 и 8  тыр 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • 58 минут назад
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							Уже видел объяву о продаже 200 рублей за 250.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									жилец								
							
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  • 46 минут назад
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							Говорят что их в магазинах не берут и автоматы к платежу не принимают.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Zhekla								
							
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  • 15 минут назад
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							Российский Резервный фонд был полностью потрачен в декабре 2017 года, говорится в сообщении Минфина. C 1 февраля Резервный фонд официально прекратит свое существование.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Газифицирован первый населенный пункт Юрьевецкого района
				
сегодня, 16:49

				

				Газифицирован первый населенный пункт Юрьевецкого района 
								

					
	 В торжественном пуске голубого топлива принял участие глава региона
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Остановил работу единственный в Ивановской области производитель мороженого
				
сегодня, 11:59

				

				Остановил работу единственный в Ивановской области производитель мороженого 
								

					
	 Более 100 сотрудников завода остались без работы (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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