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Новости

сегодня, 17:35

Глава Вичугского района ушел в отставку

Сегодня Совет депутатов Вичугского района Ивановской области рассмотрел заявление об отставке по собственному желанию главы района. Владимир Мурашкин решил покинуть свой пост за полгода до окончания срока полномочий, как он сам заявил, по состоянию здоровья. В итоге, сообщает Vichuganews.ru, депутаты единогласно приняли отставку В. Мурашкина. Временно исполняющим обязанности главы района назначена заместитель главы администрации по координации социальной сферы И. Органова.

В Твиттере Владимир Мурашкин после принятой отставки сделал такое сообщение:

«Привет "твиттерянам"! Сегодня я закончил свою деятель-сть на посту Главы Вич р-на. Спасибо всем коллегам! До встречи на новых перекрестках!».



ключевые слова: чиновники кадры отставка
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