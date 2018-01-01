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Новости

сегодня, 17:05

В праздничную неделю ивановцы намусорили на 800 тонн больше, чем обычно

Всего было вывезено 5 тысяч тонн отходов

По данным регионального оператора по обращению с ТКО, с 1 по 8 января было вывезено 5 тысяч тонн мусора, что почти на 800 тонн больше средних показателей. Помимо бытовых отходов, с контейнерных площадок вывозился и крупногабаритный мусор. В основном это сосны и ёлки, украшавшие квартиры ивановцев в праздники.

Что касается проблем, связанных с уборкой мусора, то, по словам руководителя компании-регоператора Надежды Гришиной, затруднения возникали в основном там, где автовладельцы парковали автомобили около контейнерной площадки, перекрывая доступ мусоровозам. В результате ломался график вывоза, и контейнерные площадки приходилось приводить в порядок только после того, как машина уезжала.

Руководство регионального оператора по обращению с ТКО просит сообщать о подобных фактах по телефону «горячей линии» 8-800-100-71-90.  



ключевые слова: мусор ТКО регоператор
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							Раньше вывозили то же самое в три раза дешевле и не ныли...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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