Газифицирован первый населенный пункт Юрьевецкого района

В торжественном пуске голубого топлива принял участие глава региона

В дома жителей Новленского начал поступать природный газ. Это село стало первым газифицированным населенным пунктом в Юрьевецком районе. Сегодня с появлением «голубого топлива» сельчан поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

«У нас не такой низкий уровень газификации области по сравнению с другими регионами, но я много езжу по области, и в тех населенных пунктах, где газа нет, конечно, один из первых вопросов у жителей - о перспективах газификации. По Юрьевецкому району у нас большие планы. Сегодня с представителями компании «Газпром» обсуждали обязательства региона по исполнению графика синхронизации, чтобы газ не только подошел к магистральной трубе, но дошел до каждого дома», – отметил глава региона.

Юрьевецкий район – один из трех муниципалитетов, которые ожидают газификации. Принципиальные решения по газификации района приняты в 2015 году. В рамках программы газификации, финансируемой за счет инвестиционной составляющей (спецнадбавки) на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Иваново», построен межпоселковый газопровод от деревни Дроздиха Пучежского района до села Новленское Юрьевецкого района. Протяженность объекта составила 2,7 км. Объем инвестиций превысил 4,4 млн рублей. В прошлом году построены уличные распределительные газопроводы низкого давления общей протяженностью почти шесть километров, что позволит газифицировать 115 жилых домов. Стоимость строительства составила 11,2 млн рублей. Работы выполнены подрядной организацией ООО «Энергетик».

В рамках дальнейшей газификации Юрьевецкого района в планах на 2018-2019 годы – строительство газопровода-отвода и ГРС города Юрьевец и межпоселкового газопровода до Юрьевца с отводами на южную часть города, на деревни Коноплищи и Шихово, а также строительство уличных распределительных газопроводов низкого давления в этих населенных пунктах.

По состоянию на 1 декабря 2017 года уровень газификации Ивановской области составляет 76,87% (в том числе, город – 89,69%, село – 33,99 %).

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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