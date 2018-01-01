Спортсмен из Ивановской области завоевал бронзу на Кубке России по спортивному ориентированию

В этом году он примет также участие в Чемпионате мира среди студентов (фото)

С 3 по 10 января в Вологде проходил Кубок России по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах. Ивановскую область на соревнованиях представляли два спортсмена-инструктора областной спортшколы № 3, мастера спорта Ирина Тулупова и Сергей Шалин.

Лыжные гонки проходили в нескольких дисциплинах: маркированная трасса, эстафета-маркированная трасса три человека, комбинация, эстафета три человека, классика - общий старт и эстафета два человека.

Лучший результат среди наших спортсменов показал Сергей Шалин в дисциплине лыжная гонка – комбинация. Уверенный ход по дистанции позволил воспитаннику тренера Александра Шалина стать бронзовым призером Кубка страны. Эта дисциплина состояла из двух кругов, где на первом круге спортсменам нужно было ориентироваться на маркированной трассе, а на втором круге дистанция была представлена в заданном направлении. Максимальный перепад высот на одном склоне составлял 50 метров.

На маркированной трассе Сергей Шалин остановился в шаге от пьедестала и занял четвертое место и был седьмым в общем старте.

Ирина Тулупова стала шестой на маркированной трассе и показала девятый результат в общем старте.

После участия в Чемпионате центрального федерального округа России по спортивному ориентированию, который также пройдет в Вологде, Сергей Шалин в составе сборной команды России отправится на Чемпионат мира среди студентов по спортивному ориентированию, который пройдет в феврале этого года в Эстонии.

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