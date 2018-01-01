На ремонт кинешемского лицея имени Фурманова выделены средства из резервного фонда Президента РФ

Всего – почти 40 млн рублей

На проведение ремонтно-реставрационных работ в кинешемском лицее имени Д.А.Фурманова выделены 38,9 млн рублей из резервного фонда Президента Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписано 28 декабря 2017 года Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сегодня сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Выделенные средства позволят провести комплекс ремонтно-реставрационных работ по сохранению здания учреждения, являющегося объектом культурного наследия федерального значения.

Как сообщили в администрации Кинешмы, учебный процесс в лицее планируется возобновить в апреле 2018 года.

Напомним, что в начале 2017 года в здании лицея на втором этаже была обнаружена промочка потолка. При проведении текущего ремонта потолка выяснилось, что деревянные балки и обрешетка находятся в неудовлетворительном состоянии. Ситуация была признана чрезвычайной, здание образовательного учреждения полностью закрыто. Для 474 учащихся лицея обучение организовано в других образовательных учреждениях Кинешмы.

Первоочередные мероприятия по устранению аварийной ситуации осуществлены за счет областных и муниципальных средств. На эти цели выделено 10,5 млн рублей. В настоящее время полностью заменены конструкции перекрытий крыши, выполнена пропитка чердачных перекрытий огнеупорным составом, произведена замена кровельного железа крыши здания лицея.

поделиться ссылкой:

