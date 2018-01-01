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сегодня, 15:10
Ёлки – в палки: задержан «черный лесоруб», пиливший ели для ремонта забора
Незаконная лесозаготовка зарегистрирована в Вичугском районе
На территории Ильинско-Семигорского участкового лесничества был выявлен и задокументирован факт незаконной лесозаготовки. На месте происшествия сотрудники полиции зафиксировали порубку трех елей. С места происшествия изъят топор.
Подозреваемый в преступлении полицейскими установлен и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Как сообщает пресс-служба УМВД по ивановской области, им оказался безработный ранее не судимый 45-летний житель Вичугского района. В содеянном мужчина признался и пояснил, что срубил деревья, чтобы отремонтировать забор около своего дома.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
ключевые слова: "черные лесорубы" полиция
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Комментарии (2)
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- один из нассегодня, 18:07Один маленький вопросик: а тех, кто строевой лес валит и прёт его потом целыми лесовозами, всех переловили?
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- Васька Непутевый40 минут назадтак не для себя же валят!!!
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