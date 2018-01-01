Будни жриц любви, увеличение минимальной оплаты труда и размер больничного

Видеоанонс «Губернского наблюдателя»

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- В новый год с новым розыгрышем. На какой вопрос нужно ответить, чтобы попасть бесплатно на шоу-балет?

- Их работа полна отнюдь не романтизма. Пикантные истории со счастливым концом о буднях жриц любви.

- Об увеличении минимального размера оплаты труда, пенсиях для сирот и размере больничного. Подробности законодательных изменений.





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

поделиться ссылкой:

