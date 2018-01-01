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Будни жриц любви, увеличение минимальной оплаты труда и размер больничного
Видеоанонс «Губернского наблюдателя»
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- В новый год с новым розыгрышем. На какой вопрос нужно ответить, чтобы попасть бесплатно на шоу-балет?
- Их работа полна отнюдь не романтизма. Пикантные истории со счастливым концом о буднях жриц любви.
- Об увеличении минимального размера оплаты труда, пенсиях для сирот и размере больничного. Подробности законодательных изменений.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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