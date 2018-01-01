Новости
Возбуждено уголовное дело по факту падения сосулек с крыши дома на 17-летнюю ивановку
Статья - оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей
Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
По данным следствия, управляющая компания ООО «УК Вознесенск» занималась содержанием общего домового имущества ненадлежащим образом. Речь, в частности, о регулярном осмотре конструктивных элементов здания, ограждении мест, представляющих опасность для населения, а также немедленной очистке кровли здания от образовавшейся наледи. В результате 12 декабря 2017 года с крыши дома №6 на улице Новой областного центра на 17-летнюю девушку обрушились куски льда. К счастью, все обошлось без серьезных травм.
В настоящее время следствие устанавливает того, кто непосредственно отвечал в УК за содержание общего имущества указанного дома и работы по очистке крыши здания от снега и наледи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(1)
- 1845
- 1
Комментарии (1)
-
- Кузьма Рисовсегодня, 15:31Во всём виноват госдеп
Новость дня
-
(0)
- 1313
-
(1)
- 616
-
(2)
- 953
-
(2)
- 4886