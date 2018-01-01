Возбуждено уголовное дело по факту падения сосулек с крыши дома на 17-летнюю ивановку

Статья - оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия, управляющая компания ООО «УК Вознесенск» занималась содержанием общего домового имущества ненадлежащим образом. Речь, в частности, о регулярном осмотре конструктивных элементов здания, ограждении мест, представляющих опасность для населения, а также немедленной очистке кровли здания от образовавшейся наледи. В результате 12 декабря 2017 года с крыши дома №6 на улице Новой областного центра на 17-летнюю девушку обрушились куски льда. К счастью, все обошлось без серьезных травм.

В настоящее время следствие устанавливает того, кто непосредственно отвечал в УК за содержание общего имущества указанного дома и работы по очистке крыши здания от снега и наледи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

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