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сегодня, 13:28
В Ивановской области два предпринимателя уклонились от уплаты налогов на сумму порядка 5 млн рублей
Возбуждены уголовные дела
В Ивановской области в отношении двух индивидуальных предпринимателей возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов.
43-летняя ивановка внесла заведомо ложные сведения в налоговую декларацию и не заплатила налог на добавленную стоимость на сумму более 2,3 млн рублей. Второй предприниматель – из Юрьевца. Помимо НДС, он также не выплачивал налог на доходы физических лиц за указанный период. Общая сумма не уплаченных в бюджет налогов составила более 2,5 млн рублей.
По уголовным делам проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
ключевые слова: предприниматели налоги уголовное дело
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