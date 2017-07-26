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Новости

сегодня, 13:04

В Иванове жители не хотят выезжать из аварийного барака

Несмотря на то, что им предлагают снимать квартиры за счет городского бюджета

Жители не хотят уезжать из аварийного дома на 4-й Первомайской улице областного центра. Еще прошлом летом в деревянном бараке рухнул дымоход в общем туалете. По счастливой случайности никто не пострадал.

В декабре 2017 года дом признали аварийным. Жителям (нанимателям муниципальных квартир и собственникам) чиновники предложили снять квартиры за счет городского бюджета. Так, за съем двухкомнатной квартиры предлагают ежемесячную компенсацию в 12 тысяч рублей. Однако жители считают, что этих денег недостаточно, и уезжать из аварийного жилья не хотят. К слову, расселить дом обещают лишь в 2023 году.



ключевые слова: жилье аварийный дом
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Комментарии (12)

	


	

	

		
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  • 
								
									Муся								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Конечно, они из своего собственного жилья не хотят ехать в никуда, до 2023 года их сто раз государство пошлет и скажет платите сами за съемное жилье, еще элементарно кто нибудь умрет в этих съемных квартира  и дети, внуки даже в наследство не получат ничего, получается подарить государству то, что нажито непосильным трудом (пусть и аварийное)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									norita								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ага, и в самом деле, пусть лучше потолок на голову упадет и им, и детям с внуками, заодно и проблема передачи "наследства" решится								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Дмитрий Серёгин								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Жлобству людскому нет предела. Им бы сразу в пентхаус переехать в центр Лондона. Мы снимает за 10 двушку на Красных зорь с ремонтом хорошим + коммуналка 2300								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									norita								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот-вот. Это называется "ужо покуражусь". Не понимают. что их вобще лесом послать могут								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Коммуналка 2300 рублей? Или у Вас собачья конура без удобств, или Вы фантазёр. Сбегайте к жене и спросите, сколько реально платите.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Дмитрий Серёгин								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							1900 отопление, 200 свет, 100 холодная вода. За капитальный ремонт и  квартплату платит хозяин. Но это еще рублей 400 не больше. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									norita								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И да, у тех, кто не оформил квартиры в собственность, а такие есть, судя по тому, что упоминаются "наниматели муниципальных квартир", вообще о наследстве речь не идет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Муся								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да что в к наследству то пристали, это тут в последнюю очередь упоминается, смысл тот что у нас в стране не все стабильно (снимут им это жилье будут платить из городского бюджета, а бюджет у нас то есть, то нет на следующий год именно для этой статьи расходов не окажется финансов,  и переселенцам  скажут платите ка вы сами граждане) Представляю радость пенсионера который получает 10 тр пенсию, и сводит еле еле концы с концами, останется без квартиры на улицу бомжом или дом престарелых  (опережу конечно вас, если у него есть дети и внуки они пенсионера конечно не бросят к себе заберут, но вдруг у кого то их нет)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									norita								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Опасения по поводу того, что бюджета может и не хватить, вполне имеют место быть. Вот только собственники квартир (внезапно!) сами несут ответственность за состояние жилья, и не могут вообще рассчитывать на мат помощь государства, а с муниципальными нанимателями государство может расторгнуть договор аренды, если жилье не соотвествует нормам. Вот как-то так. Это капитализм, детка. Поэтому еще по-божески им предлагают.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									kardiotonik								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							это только в том случае,что у детей и внуков есть свое жилье...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Николай Васильевич								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Самое главное - дом расселить, а там можно и всех кинуть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Николай Васильевич								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Жителям дома нужно нанять мужика 59-летнего из Юрьевца, что бы он смотрел за домом. Когда начнет рушиться, он всех спасет и губернатор найдет денег на новое жилье.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Газифицирован первый населенный пункт Юрьевецкого района
				
сегодня, 16:49

				

				Газифицирован первый населенный пункт Юрьевецкого района 
								

					
	 В торжественном пуске голубого топлива принял участие глава региона
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Остановил работу единственный в Ивановской области производитель мороженого
				
сегодня, 11:59

				

				Остановил работу единственный в Ивановской области производитель мороженого 
								

					
	 Более 100 сотрудников завода остались без работы (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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