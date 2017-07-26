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сегодня, 13:04
В Иванове жители не хотят выезжать из аварийного барака
Несмотря на то, что им предлагают снимать квартиры за счет городского бюджета
Жители не хотят уезжать из аварийного дома на 4-й Первомайской улице областного центра. Еще прошлом летом в деревянном бараке рухнул дымоход в общем туалете. По счастливой случайности никто не пострадал.
В декабре 2017 года дом признали аварийным. Жителям (нанимателям муниципальных квартир и собственникам) чиновники предложили снять квартиры за счет городского бюджета. Так, за съем двухкомнатной квартиры предлагают ежемесячную компенсацию в 12 тысяч рублей. Однако жители считают, что этих денег недостаточно, и уезжать из аварийного жилья не хотят. К слову, расселить дом обещают лишь в 2023 году.
ключевые слова: жилье аварийный дом
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Комментарии (12)
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- Мусясегодня, 13:23Конечно, они из своего собственного жилья не хотят ехать в никуда, до 2023 года их сто раз государство пошлет и скажет платите сами за съемное жилье, еще элементарно кто нибудь умрет в этих съемных квартира и дети, внуки даже в наследство не получат ничего, получается подарить государству то, что нажито непосильным трудом (пусть и аварийное)
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- noritaсегодня, 13:35Ага, и в самом деле, пусть лучше потолок на голову упадет и им, и детям с внуками, заодно и проблема передачи "наследства" решится
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- Дмитрий Серёгинсегодня, 13:38Жлобству людскому нет предела. Им бы сразу в пентхаус переехать в центр Лондона. Мы снимает за 10 двушку на Красных зорь с ремонтом хорошим + коммуналка 2300
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- noritaсегодня, 13:42Вот-вот. Это называется "ужо покуражусь". Не понимают. что их вобще лесом послать могут
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- IvZсегодня, 15:28Коммуналка 2300 рублей? Или у Вас собачья конура без удобств, или Вы фантазёр. Сбегайте к жене и спросите, сколько реально платите.
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- Дмитрий Серёгинсегодня, 17:181900 отопление, 200 свет, 100 холодная вода. За капитальный ремонт и квартплату платит хозяин. Но это еще рублей 400 не больше.
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- noritaсегодня, 13:41И да, у тех, кто не оформил квартиры в собственность, а такие есть, судя по тому, что упоминаются "наниматели муниципальных квартир", вообще о наследстве речь не идет
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- Мусясегодня, 15:02Да что в к наследству то пристали, это тут в последнюю очередь упоминается, смысл тот что у нас в стране не все стабильно (снимут им это жилье будут платить из городского бюджета, а бюджет у нас то есть, то нет на следующий год именно для этой статьи расходов не окажется финансов, и переселенцам скажут платите ка вы сами граждане) Представляю радость пенсионера который получает 10 тр пенсию, и сводит еле еле концы с концами, останется без квартиры на улицу бомжом или дом престарелых (опережу конечно вас, если у него есть дети и внуки они пенсионера конечно не бросят к себе заберут, но вдруг у кого то их нет)
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- noritaсегодня, 15:51Опасения по поводу того, что бюджета может и не хватить, вполне имеют место быть. Вот только собственники квартир (внезапно!) сами несут ответственность за состояние жилья, и не могут вообще рассчитывать на мат помощь государства, а с муниципальными нанимателями государство может расторгнуть договор аренды, если жилье не соотвествует нормам. Вот как-то так. Это капитализм, детка. Поэтому еще по-божески им предлагают.
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- kardiotonikсегодня, 17:44это только в том случае,что у детей и внуков есть свое жилье...
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- Николай Васильевичсегодня, 14:26Самое главное - дом расселить, а там можно и всех кинуть.
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- Николай Васильевичсегодня, 14:27Жителям дома нужно нанять мужика 59-летнего из Юрьевца, что бы он смотрел за домом. Когда начнет рушиться, он всех спасет и губернатор найдет денег на новое жилье.
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