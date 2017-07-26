В Иванове жители не хотят выезжать из аварийного барака

Несмотря на то, что им предлагают снимать квартиры за счет городского бюджета

Жители не хотят уезжать из аварийного дома на 4-й Первомайской улице областного центра. Еще прошлом летом в деревянном бараке рухнул дымоход в общем туалете. По счастливой случайности никто не пострадал.

В декабре 2017 года дом признали аварийным. Жителям (нанимателям муниципальных квартир и собственникам) чиновники предложили снять квартиры за счет городского бюджета. Так, за съем двухкомнатной квартиры предлагают ежемесячную компенсацию в 12 тысяч рублей. Однако жители считают, что этих денег недостаточно, и уезжать из аварийного жилья не хотят. К слову, расселить дом обещают лишь в 2023 году.

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