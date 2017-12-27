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Некоторым работникам «Автокрана» не могут перечислить задолженность по зарплате
Причина – в отсутствии данных о банковских реквизитах
Как мы сообщали ранее, с 26 декабря 2017 года производится окончательное погашение задолженности по заработной плате перед работниками ОАО «Автокран». По информации департамента экономического развития и торговли Ивановской области, на сегодняшний день выплачено более 140 миллионов рублей. Денежные средства, необходимые для погашения всей задолженности, зарезервированы на счете «Автокрана».
Между тем ОАО «Автокран» не располагает данными о достоверных банковских реквизитах отдельных работников завода, перед которыми имеется задолженность. В связи с этим их приглашаются в бухгалтерию предприятия для предоставления личных банковских реквизитов.
По всем возникающим вопросам обращаться к Зинченко Инне Олеговне по телефону 8-493-224-87-88.
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